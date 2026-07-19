Rok 2025 upłynął kibicom tenisa z kraju nad Wisłą pod znakiem ogromnych problemów Igi Świątek. Przez większość czasu Raszynianka nie potrafiła złapać odpowiedniej formy. Najbardziej odczuwalne było to podczas jej ulubionej części sezonu - turniejów na mączce.

Polka nie zdołała bowiem obronić żadnego z trzech kluczowych tytułów, wywalczonych w ramach kampanii z 2024 roku (WTA Madryt, WTA Rzym, Roland Garros). Dość niespodziewanie Świątek stała się natomiast triumfatorką zeszłorocznej edycji Wimbledonu.

Sezon 2026 niestety nie przyniósł wyraźnej poprawy w grze najlepszej polskiej tenisistki. Wręcz przeciwnie. Od początku roku Świątek nie wygrała ani jednego indywidualnego tytułu. Co więcej, w wielkoszlemowych rywalizacjach odpadała ona na dość wczesnych etapach. To oznaczało utratę ogromnej ilości punktów, a co za tym idzie, spadek w rankingu WTA.

Legenda tenisa apeluje do Igi Świątek. Kolejne gromy w Abramowicz

Ostatnią ogromną porażką Igi Świątek było odpadnięcie z tegorocznego Wimbledonu w 1/16 finału. To sprawiło, że Polka spadła na odległą, jak na jej standardy, 8. pozycję w rankingu WTA.

Sytuacja 25-latki bardzo mocno niepokoi cały tenisowy świat. Do dyskusji o przyczynach jej słabszej formy włączył się legendarny niemiecki zawodnik Boris Becker. W swojej wypowiedzi wbił on konkretną szpilę w budzącą kontrowersje członkinię sztab Igi Świątek - Darię Abramowicz.

- Myślę o tym, kto zawiódł (na Wimbledonie red.). Jeśli mówimy, kto właściwie powinien pójść dalej wśród kobiet, powiedziałbym Iga Świątek, bo widziałem jej grę znacznie lepiej. [...]. Nie znam jej zbyt dobrze. Zawsze ma u boku nowych trenerów, nowy styl gry, psycholożka wciąż jest z nią... dobrze jest wyciągnąć wtyczkę i naprawdę wszystko przemyśleć. [...]. Jest młodą kobietą, dopiero w środku swojej kariery, ale coś musi się radykalnie zmienić, aby mogła wrócić na zwycięski tor - mówił Becker, cytowany przez portal "tennis365".

Becker nie jest pierwszą osobą, która w swojej wypowiedzi nawiązuje do Darii Abramowicz. Już od jakiegoś czasu czołowi eksperci mają wątpliwości co do wpływu psycholożki na mentalne aspekty gry Igi Świątek.

Iga Świątek Ella Ling/Shutterstock East News

Daria Abramowicz Foto Olimpik AFP

Boris Becker AFP





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