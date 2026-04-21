Abramowicz zniknęła z boksu Świątek, ale to nie koniec. Napływają nowe wieści

Turniej w Stuttgarcie był dla Igi Świątek pierwszym po miesięcznej przerwie i premierowym z nowym trenerem u boku. Mecz 1/8 finału poszedł po myśli Polki. Zwyciężyła nad Laurą Siegemund 6:2, 6:3. W ćwierćfinale przegrała natomiast z Mirrą Andriejewą 6:3, 4:6, 3:6 i ostatecznie pożegnała się z zawodami. Po wszystkim spakowała walizki i udała się w dalszą podróż. Obecnie przebywa w stolicy Hiszpanii, gdzie w czwartek 23 kwietnia rozpocznie zmagania w Madrid Open.

Być może już teraz zobaczymy pierwsze oznaki pracy Francisca Roiga i zmianę w problematycznym serwisie Świątek. Ona sama do sprawy podchodzi bez wygórowanych oczekiwań. Wie, że na pewne rzeczy potrzeba czasu. "Nie ma co oczekiwać wspaniałego serwisu po tych meczach, jakie zagrałam ostatnio. To będzie dłuższy proces, żeby go odbudować, poczuć pewność" - mówiła przed kamerą Canal+Sport po ostatniej porażce z Andriejewą.

Zmienić ma się natomiast jedno - skład boksu polskiej tenisistki. Z napływających do mediów doniesień wynika bowiem, że do teamu przebywającego w Madrycie dołącza bowiem ktoś, kogo zabrakło w Stuttgarcie.

Daria Abramowicz wraca do pracy. "Zmienią się rozmowy w boksie"

Darii Abramowicz zabrakło u boku Igi Świątek podczas Porsche Tennis Grand Prix. Została w Warszawie, gdzie spotkała się ze studentami Akademii Leona Koźmińskiego, by podzielić się z nimi zawodową wiedzą i doświadczeniem. Była pierwszym gościem cyklu Hot Seat - Gorące Krzesło. Wygłosiła wykład o m.in. funkcjonowaniu w sporcie.

Absencję psycholog w Niemczech skomentowała Daria Sulgostowska, menadżerka Igi. Podkreśliła, że nie było to nic nadzwyczajnego. "W trakcie długiego, około 11-miesięcznego sezonu WTA Tour zdarza się, że dane osoby rotują i robią sobie przerwy. To naturalne i potrzebne" - przekazała Sport.pl, przypominając, że podobna sytuacja zdarza się także w innych zespołach.

Psycholog ma wrócić do pracy teraz, przy okazji turnieju w Madrycie. Fakt ten skomentował Karol Stopa w "Trzecim Serwisie". Ocenił, że zawody w Hiszpanii będą inne niż te w Niemczech. "Tutaj w boksie siedziało czterech panów, a w Madrycie dojdzie jeszcze jedna osoba, której w Stuttgarcie nie było. Nie chcę niczego sugerować, bo to nie mój zamiar, ale większość napięć, jakie oglądaliśmy ostatnio, kręciła się dookoła relacji między osobami z boksu a Igą. Zmieni się na pewno punkt odniesienia, zmienią się rozmowy w boksie. To po prostu będzie inaczej wyglądało" - stwierdził.

Czemu tak mówię? Bo przerobiliśmy to już i podczas współpracy z Sierzputowskim, Wiktorowskim i Fissette'em

Z tego, co zaobserwował w Stuttgarcie, atmosfera w teamie Świątek została oczyszczona, a sama zawodniczka zdawała się spokojniejsza. "Nastąpiła zmiana, trzeba otworzyć nowy rozdział, zapisać karty inaczej. Dajmy tym ludziom szansę. Wiele rzeczy w obu meczach Igi mnie przekonało, zobaczyłem dużo ciągłości, dużo mniej nerwowości. (...) Wygląda na to, że ta nowa ekipa chce dotrzeć do Igi, mówiąc kolokwialnie, od zakrystii, by ona sama zaczęła analizować. Jeśli Iga nie wpadnie w panikę, że nie udało się od razu zrobić czegoś wielkiego, to będzie to połowa zwycięstwa" - podsumował Stopa.

