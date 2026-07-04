Abramowicz zabrała głos na temat problemu Świątek. Już wszystko jasne

Dla Igi Świątek dzisiejszy mecz (godz. 14:30 czasu polskiego) z Alexandrą Ealą, to może nie być spacerek. Ranking nie gra, to już od dawna mamy ustalone, zwłaszcza że niestabilność i wahania Polki w ostatnich miesiącach były jej drugimi imionami. Mocny leworęczny forhend, agresywna gra z głębi kortu oraz wywierający presję return to bez wątpienia elementy, którymi Filipinka teoretycznie może naprawdę wysoko zawiesić poprzeczkę obrończyni tytułu.

Świątek o Eali: Potrafi wykorzystać atuty, jak zmiany rytmu gry

W dotychczasowych konfrontacjach obu tenisistek mamy remis (1:1), przy czym nigdy nie zmierzyły się na trawie. Zabawna scenka miała miejsce wczoraj, gdy Iga jeszcze odbywała swoją praktykę na korcie, a nadchodząca Eala, zmierzająca w zupełnie inny sektor kompleksu treningowego Aorangi, najpierw przywitała się z polskimi dziennikarzami. A następnie zażartowała, że przyszła na przeszpiegi.

Iga Świątek rozstrzyga odnośnie końca kariery. Jednego jest już pewna

Faktem jest, że na tym poziomie niczego nie pozostawia się dziełu przypadku. Zapytana przez dziennikarza Iga Świątek o to, co mogłaby powiedzieć o Eali i jak postrzega jej grę na trawie, odparła tak:

- Cóż, nie znam zbyt dobrze jej gry na trawie. Oczywiście mogę co nieco podpatrzeć. Wiem, jak gra, bo już się mierzyłyśmy. Prezentuje nietypowy styl. Mogę przypuszczać, że na trawie jest on jeszcze bardziej wymagający ze względu na specyfikę nawierzchni. Z pewnością potrafi wykorzystać swoje atuty, jak zmiany rytmu gry i tym podobne. Przygotuję się i będę gotowa. To będzie dla mnie spore wyzwanie, bo ona nie narzuca stałego rytmu. Będę musiała być przygotowana na różnego rodzaju uderzenia - zapowiedziała.

I dokładnie tak się stało. Obecność, wprawdzie przypadkowa, Agnieszki Radwańskiej była doskonałym przykładem reagowania na wymagania sytuacji tu i teraz. A także włączenie do treningu sparingpartnera leworęcznego, aby pewną sekwencją uderzeń już nabrać troszkę automatyzmów przed zmierzeniem się z 32. tenisistką świata.

21-letnia Alexandra Eala to dziś niejedyne wyzwanie przed Świątek. Z całym szacunkiem do Filipinki, ale powiedzielibyśmy nawet, że być może nie największe. Iga potęgę rezerw skrywa wbrew swoim intencjom w warstwie mentalne. Wspaniale w wywiadzie dla Interii opowiadała o tym Agnieszka Radwańska, mówiąc że to - jakkolwiek brzmi dojmująco - cena za wszystkie lata sukcesów i kumulowanie się presji. Dziś Świątek ma problem, by sobie z nią poradzić, bo tak dogłębnie zainfekowała jej organizm. To dlatego trener Francisco Roig robi wszystko, aby wprowadzić w organizm Świątek pełną swobodę ruchów, aby ciało znów odzyskało harmonię. Doskonale to widać właśnie na treningach, to wielki przywilej móc je obserwować dzięki specjalnej przepustce, tym bardziej na wielkoszlemowym turnieju.

Daria Abramowicz wskazała paradoks. Co dolega Idze Świątek?

W tym obszarze wyzwań w rozmowie z ESPN wypowiedziała się Daria Abramowicz. I użyła ciekawego porównania, bo najlepiej mówić o wyzwaniach w sposób obrazowy.

"Wyobraźcie sobie, jak trudno jest zawodnikom zdawać sobie sprawę, że aby coś osiągnąć, musicie pozbyć się pragnienia osiągnięcia czegoś. To paradoks, bo całe życie wpajano im, że jeśli będą wystarczająco dużo ćwiczyć, osiągną wszystko, czego zapragną".

Ten, jak go nazwano, frustrujący paradoks hamuje znalezienie się w tzw. strefie, która w terminologii psychologicznej oznacza - tu znów cytat z Abramowicz - "złożony stan procesów poznawczych, przechodzących od części wyuczonej i kontrolowanej do bardziej automatycznej".

Kompletne zaskoczenie na treningu Świątek. Wszyscy przecieraliśmy oczy

Krótko mówiąc chodzi o szalenie skomplikowany powrót do dobrostanu. Jeszcze innymi słowy, co chcemy w ten sposób uzyskać? "Zasadniczo chodzi o poczucie, że ciało robi to, co musi, bez ingerencji umysłu i przy minimalnym świadomym wysiłku. Gracze czują, że grają perfekcyjnie, niemal bezmyślnie" - pisze ESPN.

Czy mecz z Alexandrą Ealą na korcie centralnym, jak dwa poprzednie, przybliży Igę do tego, o co tak usilnie walczy w gruncie rzeczy od igrzysk olimpijskich w 2024 roku?

Z Londynu - Artur Gac

Iga Świątek KENTARO TOMINAGA AFP

Iga Świątek i Daria Abramowicz tworzą nierozłączny tandem Artur Widak AFP





Iga Świątek: Taylor Townsend ma wyróżniający się styl i nie będzie to łatwa pierwsza runda Polsat Sport