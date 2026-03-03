Abramowicz wyznaje prawdę ws. relacji ze Świątek. Otwarcie potwierdza jedno

W ostatnim czasie odżył temat współpracy Igi Świątek z Darią Abramowicz. W podcaście "Trzeci Serwis" poruszyli go dawny trener tenisistki Artur Szostaczko oraz ekspert Lech Sidor. "Nie znam drugiego takiego przypadku, że zawodnik dzień i noc spędza z psychologiem. I na wspólne wakacje są wyjazdy i na mecze, dlatego wiesz... ale, zawszę mówię ale. Jeśli Idze to pasuje, to ja jej nie będę tego odradzał" - mówił pierwszy z panów.

Po Australian Open i Dosze nie widać, żeby cokolwiek pomagało ze strony Darii Abramowicz. Iga jest kłębkiem nerwów

Wymiana zdań doczekała się riposty Tomasza Świątka, ojca wiceliderki rankingu WTA, który w ostrych słowach zarzucił Szostaczce i Sidorowi, że "prawie nic" nie osiągnęli. Zaapelował, by "zajęli się swoimi ogonkami", sygnalizując jednocześnie, że o relacjach jego córki i psycholog zupełnie nic nie wiedzą. Teraz do wątku współpracy publicznie odnosi się jedna z zainteresowanych.

Daria Abramowicz szczerze o współpracy z Igą Świątek. Tak to naprawdę wygląda

Daria Abramowicz gościła w podcaście Grzegorza Krychowiaka w RMF FM i odniosła się do pojawiających się od dawna komentarzy, jakoby jej współpracą z Igą Świątek wykroczyła poza standardowe ramy w relacjach na linii psycholog i sportowiec. Zaznaczyła, że dla niej fundamentalne są oczekiwania zawodniczki i wedle nich dobiera metody pracy.

"Krycha" zauważył, że jego rozmówczyni i Świątek spędzają ze sobą dużo czasu, bo 270 dni w roku. Abramowicz potwierdziła, że istotnie tak bywało w niektórych sezonach, lecz to "specyfika sportu".

"Jeżeli dynamika zespołu jest taka, że wszystkie jedenaście miesięcy tenisista podróżuje ze swoimi specjalistami, to jeżeli wymaga tego zawodnik, nie odnajduje się dobrze w pracy zdalnej czy incydentalnej, albo nie może pozwolić sobie, aby wracać do domu, to wtedy ta forma jest inna. Czy ona jest zła? Nie, ona jest inna" - opisała.

To wszystko sprawia, że tworzą się bliższe więzi niż te w klasycznej współpracy albo pracy okazjonalnej. Psycholog przyrównała to do integracji w drużynach sportowych i wspólnego czasu spędzanego na zgrupowaniach. "To nie jest relacja profesjonalna. Tu można mówić nawet o jakiejś formie przyjaźni" - skomentował to Krychowiak.

Daria Abramowicz nie zgodziła się z taką oceną sytuacji, natomiast rozumie, skąd mogą brać się takie osądy. "Ja tego tak nie postrzegam. Totalnie rozumiem, dlaczego to jest takie zagmatwane w odbiorze i w interpretacji. Ale tak to działa w sporcie na topowym poziomie, jak tenis czy narciarstwo alpejskie, sportach 'podróżujących', że nawet niektórzy sportowcy mówią, że dla nich zespoły są rozszerzoną rodziną albo nazywają je swoim 'stadem'. To jest ok, ale to nie znaczy, że operujemy w świecie zaplatania sobie włosów i parzenia herbatek" - podsumowała.

Iga Świątek oraz jej psycholog, Daria Abramowicz Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Iga Świątek Baranowski, AKPA AKPA

Iga Świątek SAEED KHAN AFP

Iga Świątek: Z tego jestem najbardziej zadowolona. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport