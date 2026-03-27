Abramowicz wezwana na dywanik ws. Świątek. To musiało się tak skończyć

Wim Fissette zapłacił głową za słabsze wyniki Igi Świątek. Czarę goryczy przelała niespodziewana porażka Polki w jej pierwszym meczu w Miami. Uległa wówczas Magdzie Linette 6:1, 5:7, 3:6, a czas pokazał, że porażka ta poniosła ze sobą znaczne konsekwencje. I nie chodzi tu tylko o roszady w sztabie Igi oraz jej błyskawiczny wyjazd z Florydy. Okazuje się, że - w obliczu dotarcia Coco Gauff do finału w Miami - Świątek spadnie w rankingu WTA na 4. miejsce. A rok zaczynała przecież jako wiceliderka notowania.

Zdaniem części kibiców i ekspertów problem Igi leży przede wszystkim w obszarze mentalnym, czyli tym, za który od lat odpowiedzialna jest ciesząca się wielkim zaufaniem tenisistki Daria Abramowicz. Lech Sidor bez ogródek wzywa psycholog na dywanik i oczekuje, że odpowie ona na zasadnicze pytania.

Abramowicz powinna wytłumaczyć się z tego, co dzieje się ze Świątek?

W lutym głośno zrobiło się o rozmowie Artura Szostaczki i Lecha Sidora, którzy w "Trzecim Serwisie" dyskutowali o roli Darii Abramowicz w sztabie Igi Świątek. "Nie znam drugiego takiego przypadku, że zawodnik dzień i noc spędza z psychologiem. I na wspólne wakacje są wyjazdy i na mecze, dlatego wiesz... ale, zawszę mówię ale. Jeśli Idze to pasuje, to ja jej nie będę tego odradzał" - mówił pierwszy z panów. "Po Australian Open i Dosze nie widać, żeby cokolwiek pomagało ze strony Darii Abramowicz. Iga jest kłębkiem nerwów" - dopowiadał drugi.

Takie postawienie sprawy spotkało się ze stanowczą reakcją Tomasza Świątka. Ojciec Igi zarzucił obu ekspertom, że sami mało co osiągnęli i polecił im, aby "zajęli się swoimi ogonkami".

Tymczasem Sidor, jak można wnioskować, dalej obstaje przy swoim. Raz jeszcze wypowiada się w temacie współpracy na linii Świątek - Abramowicz. "Jak patrzę i oceniam pracę teamu i pracę pani psycholog, to nie mówię, że ona jest dobra czy zła, bo słyszę z różnych źródeł, że one się umówiły na taki, a nie inny rodzaj współpracy. No dobra, niech sobie współpracują, jak chcą, ale widzę, że to kompletnie nie działa, bo dziewczyna jest w rozsypce" - ocenia w "Trzecim Serwisie".

Przypomina ostatni pomeczowy wywiad Igi, w którym tenisistka przepraszała za swoją postawę i wyniki na korcie. "Wywiad, jakiego udzieliła Iga, gdzie dorzuciła jeszcze trochę na koniec od siebie, że ona przeprasza kibiców.... Przecież taka dziewczyna, która ma sześć Wielkich Szlemów, nie ma prawa przepraszać nikogo" - oznajmia. I nawiązuje do tego, jak obecnie wygląda 24-latka. Nie przypomina tej walczącej i zdeterminowanej dziewczyny, którą Sidor doskonale zna. Zdaje się krucha i zdezorientowana.

Gdybym ja był psychologiem, to w życiu bym nie chciał takiej sytuacji

I wzywa Abramowicz na dywanik. "Dzisiaj jak otwieram internet, wszystkie fora świata, milion pytań: Gdzie jest człowiek odpowiedzialny za jej stan psychiczny? Przecież to nie Wim Fissette, to nie Maciej Ryszczuk. Wszystkie nitki prowadzą do Darii Abramowicz. I właśnie dlatego chciałbym, żeby ona tutaj usiadła i można było zapytać ją, czy jest zadowolona, że jej podopieczna płacze i w ten sposób przegrywa mecze. No, chyba nie jest" - podsumowuje.

