Abramowicz szczerze o współpracy ze Świątek. Ujawniła oczekiwania mistrzyni Wimbledonu

Trwający sezon dla Igi Świątek nie był tak udany, jakby tego oczekiwała sama zainteresowana, a także kibice. Polka bowiem do czerwca nie potrafiła nawet dotrzeć do finału indywidualnego imprezy. W związku z tym pojawiało się oczywiście sporo krytyki i szukania źródła problemów na korcie. Padały różne pomysły, a wiele z nich skupiało się na osobie zaufanej pani psycholog.

Daria Abramowicz w pewnym sensie znalazła się na "celowniku" opinii publicznej. Wszystko zmieniło się wraz z nadejściem, a właściwie zakończeniem krótkiego okresy gry na kortach trawiastych, których Świątek do tego sezonu się wręcz bała. - Iga musiała do tego dojrzeć, bo tej trawy się obawiała, ale w tym roku okazało się, że gdy po sezonie na kortach ziemnych Iga pojechała trenować na Majorkę, pojechała do Bad Homburg, to widzieliśmy zupełnie inną dziewczynę - tłumaczyła Abramowicz w rozmowie z Polskie Radio 24.

Szczera rozmowa Abramowicz. Opowiedziała o współpracy z Igą

Czas gry na trawie zakończył się wielkim sukcesem - wygraną w Wimbledonie. Na konferencji prasowej po londyńskim finale Świątek zaapelowała do opinii publicznej o spokój, a do tego apelu przyłączyła się Abramowicz. - Mamy nadzieję, ze to wydarzenie pokaże, że sport to jest maraton, a nie sprint. Nie wiemy też zawsze, co dzieje się za drzwiami. Czy aby na pewno powinniśmy to zawsze oceniać, szczególnie tak radykalnie, w świecie, w którym tak łatwo jest wyrazić opinię na każdy temat? - pytała psycholog w rozmowie w programie "Fakty po Faktach".

Po turnieju Abramowicz zdecydowała się zabrać głos także na kanale Break Point w rozmowie z Dawidem Celtem i Markiem Furjanem. W nim Abramowicz opowiedziała, choćby o oczekiwaniach Igi. - Nie myślałeś, żeby ciebie było mniej? W sensie nie chciałaś kiedyś tak troszkę się usunąć? - zapytał na wstępie Furjan. - Ja robię to, czego oczekuje ode mnie, o co mnie prosi zawodniczka, z którą pracuję i od tego w ogóle wyjdźmy - rozpoczęła psycholog naszej wielkiej mistrzyni.

- Jeżeli zawodniczka chce mieć swój zespół i jeżeli ona sobie życzy np. żebyśmy się nie uśmiechali w boksie i nie wiwatowali po każdym punkcie, tylko żebyśmy wyglądali na skoncentrowanych, byli bardzo skrupulatni, albo przed meczem powiedziała: dzisiaj potrzebuję od was dużo energii, dużo pięści, "jazd" itd. to my to zrobimy. Ja oczywiście rozmawiałam z Igą na ten temat. Oczywiście, że tak. Czy chcesz, żebyśmy wprowadzili jakieś zmiany? Czy może chcesz, żebym nie pojechała gdzieś? I ja znowu powtarzam: robię to, czego oczekuje ode mnie, o co prosi zawodniczka - dodała, w krótkiej zapowiedzi, która pojawiła się w mediach społecznościowych.

