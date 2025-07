Abramowicz szczera do bólu. Tego o współpracy ze Świątek jeszcze nie mówiła. "Ogień"

Od finału Wimbledonu minął już prawie tydzień. Iga Świątek zdemolował w nim Amandę Anisimovą (6:0, 6:0) i cieszyła się z pierwszego tytułu na trawiastych kortach w Londynie. Polka podkreśla na każdym kroku, że zwycięstwa są także zasługą jej teamu. W ostatnich miesiącach zawodniczka i jej współpracownicy byli często atakowani za brak wyników. Dużo uwagi przy tym poświęcano Darii Abramowicz, która niemal od początku jej kariery jest razem z nią.

Psycholog najlepszej polskiej tenisistki po Wimbledonie udzieliła już kilku wywiadów. W programie "Fakty po Faktach" w TVN24 opowiadała m.in. o wpadce dopingowej, która mocno odbiła się na Świątek, a także o słowach 24-latek skierowanych do polskich dziennikarzy, którzy ją krytykowali.

Daria Abramowicz o współpracy z Igą Świątek. To lubi w polskiej tenisistce

Teraz Abramowicz w rozmowie z Polską Agencją Prasową opowiedziała nie tylko o sukcesie na Wimbledonie, ale także o dumie z postawy podopiecznej oraz o początkach współpracy i przyszłości. Psycholog Świątek przyznała, co najbardziej lubi w pracy z 24-latką. - Wyzwanie, dlatego, że jest zawodniczką, która potrzebuje rozumieć, wiedzieć, czemu robimy coś właśnie w ten sposób. Czasami bywa to wymagające, bo nie zawsze łatwo i szybko przyjmuje proponowane strategie, spojrzenia na różne kwestie. Zajmuje mi to trochę więcej czasu, ale fascynujące jest to, że kiedy już coś przyjmie, to idzie za tym jak w ogień. Lubię dynamikę, intensywność jej funkcjonowania, jej myślenia i reagowania. Ogień w sposobie, w jaki podchodzi do życia i do sportu, jest bardzo fascynujący - powiedziała w rozmowie z PAP.

W rozmowie wspomniano także mecz z 2019 roku z Pragi, który Świątek przegrała z Karoliną Muchovą. Polka była niesamowicie sfrustrowana, a przy swoim boku miała tylko Abramowicz. - Zostałam wtedy rzucona na głęboką wodę. Pojechałam z nią sama na turniej, bez trenera. Była zapłakana, przewracała się na korcie w trakcie tego meczu - wspomina.

37-latka nie chciała odpowiedzieć czy już we wspomnianym 2019 roku widziała w Idze dziewczynę, która rok później wygra Roland Garros. Przyznała jednak, co wiedziała, gdy pierwszy raz zobaczyła Świątek na korcie. - Nie przepadam za tego rodzaju uproszczeniami. W swojej pracy, niezależnie od tego, czy to był rok 2019, czy jesteśmy dzisiaj w lipcu roku 2025, staram się po prostu patrzeć na proces, na zasoby, na dynamikę relacji, na cele, na to, jak do nich dochodzimy - przyznała.

Dla mnie jasnym było od pierwszego treningu, kiedy zobaczyłam Igę na korcie, że jest to osoba, która ma wybitny potencjał.

Świątek marzy o olimpijskim złocie. Czy jest to możliwe w Los Angeles?

Świątek niedługo rozpocznie tournee po Ameryce Północnej, zakończone wielkoszlemowym US Open. Polka jednak nawet po Wimbledonie mówiła, że wygranie jednego szlema oddałaby za złoty medal olimpijski.

- Iga została wychowana przez tatę w marzeniu i w szacunku do igrzysk. Warto się też zastanowić nad szerszym ujęciem sportu w naszym kraju, jak ważne są igrzyska, ile znaczą dla Polaków i jak fundamentalny element definiowania sportowej historii stanowią. To wszystko ma znaczenie. Jednocześnie mamy w tenisie zawodników, zawodniczki, którzy wręcz rezygnują z udziału w igrzyskach, bo sezon tenisowy jest długi, a dla nich priorytetami są turnieje wielkoszlemowe lub inne cele - opowiada Abramowicz.

Do igrzysk w Los Angeles zostały trzy lata. Czy Świątek i Abramowicz będą lepiej przygotowane do nich? - Byłam bardzo przygotowana do przygotowania Igi do igrzysk w Paryżu. Iga zdobyła tam brązowy medal, który jest dużym sukcesem w sporcie i proces przygotowań do tych igrzysk z naszej perspektywy był najlepszy z możliwych na tamten moment. Dotychczasowe olimpijskie starty, pod pewnym względem też finały wielkoszlemowe, dodały trochę do zbiorniczka z napisem "doświadczenie". I tak jak Tokio było bardzo istotne dla wyciągnięcia pewnych wniosków i zaimplementowania ich w Paryżu, tak Paryż będzie istotny do tego, aby zmodyfikować pewne rzeczy przed Los Angeles. To, że Iga ten brąz zdobyła będzie czynnikiem wspierającym pracę i budowanie może trochę innej strategii. Ale na to przyjdzie jeszcze czas - mówiła.

Abramowicz odniosła się do krytyki. Bardziej wprost się nie dało

Abramowicz nie chciała w wywiadzie rozmawiać za dużo na swój temat. Nasza praca jest o naszych zawodnikach, a nie o nas - przyznała, ale później opowiedziała o tym, że stała się wrogiem numer jeden dla wielu kibiców i nie tylko. - Zależy mi na tym, abyśmy rozmawiali o pracy z Igą i to nie tylko wtedy, kiedy możemy osiągać takie rezultaty, jak ten sobotni, ale też kiedy jest różnie. To, jak wygląda uprawianie sportu we współczesnym świecie, jest po prostu znakiem czasów. Iga wykorzystała moment na to, żeby zaadresować coś, co oczywiście było dla wszystkich bardzo trudne, wymagające i wiązało się z dużym poczuciem niesprawiedliwości - wyznała.

Abramowicz dodała, że "cudownie byłoby, gdybyśmy rozmawiali merytorycznie o sporcie. Wśród ludzi, którzy rozumieją sport, rozumieją czynniki, które wpływają na wynik sportowy. To nie zawsze jest możliwe".

Na koniec odpowiedziała na zarzuty wielu osób, że co z niej za psycholog, skoro Iga sama nie umie radzić sobie ze stresem. - Procesy terapeutyczne są zupełnie inne od psychologii wykonania. Procesy terapeutyczne trwają, załóżmy, rok, dwa. Przerabiamy różne rzeczy, budujemy zasoby, idziemy dalej. Ale sport rozwija się dynamicznie. Pojawiają coraz to nowe wyzwania na różnych polach, nie tylko w związku z tym, co dzieje się na korcie, ale też poza kortem. Zdecydowanie mamy nad czym pracować cały czas, bo kariery rozwijają się bardzo szybko. Jestem bardzo dumna z tego, w jaki sposób Iga się rozwija i buduje swoją karierę w zrównoważony i zdrowy sposób - zakończyła, mówiąc że jest dumna z wykonanej przez siebie pracy.

