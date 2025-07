Abramowicz przerywa milczenie. Emocjonalny apel po sukcesie Świątek

Iga Świątek po finale Wimbledonu zwróciła się do polskich mediów. 24-latka miała żal do wielu dziennikarzy i wprost przyznała, że w wielu artykułach zostały przekroczone granice. - Na pewno w ostatnich miesiącach to, jak media mnie opisują, a muszę przyznać, niestety, polskie media, jak traktowały mnie i moją drużynę, nie było to zbyt przyjemne - mówiła. - Mam nadzieję, że po prostu dadzą mi spokój i pozwolą mi wykonywać swoją pracę, bo widać, że wiemy, co robimy i mam wokół siebie najlepszych ludzi. Udowodniłam już wiele. Wiem, że ludzie chcą coraz więcej, ale to mój własny proces, moje własne życie i moja własna kariera - dodała Świątek tuż po finale.

- Wspaniale byłoby, gdybyśmy mogli rozmawiać o sporcie, zaangażowaniu sportowców, którzy realizują w pewnym sensie społeczną funkcję sportu, chcąc dawać przyjemność wszystkim fanom i kibicom. Nie ukrywają, że robią to także dla nich. Ale robią to przede wszystkim dla siebie, taką wybrali drogę życiową, jest to ich pasja i praca - opowiadała Abramowicz. - Mamy nadzieję, ze to wydarzenie pokaże, że sport to jest maraton, a nie sprint. Nie wiemy też zawsze, co dzieje się za drzwiami. Czy aby na pewno powinniśmy to zawsze oceniać, szczególnie tak radykalnie, w świecie, w którym tak łatwo jest wyrazić opinię na każdy temat? - dodała.