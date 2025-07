Tak dobrze na Wimbledonie Iga Świątek nie wypadła nigdy. Dotychczas jej najlepszym wynikiem był ćwierćfinał osiągnięty w 2023 roku. Podczas tegorocznej edycji nie dość, że poprawiła ten rezultat dochodząc do finału, to zdołała go jeszcze wygrać prawdziwie dominując swoją przeciwniczkę, Amandę Anisimową 6:0, 6:0.