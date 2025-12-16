Już wszystko jasne. To Aryna Sabalenka, drugi rok z rzędu, może cieszyć się tytułem Zawodniczki Roku WTA. Zdeklasowała nominowane do nagrody konkurentki: Igę Świątek, Amandę Anisimovą, Coco Gauff, Madison Keys i Jelenę Rybakinę, zdobywając uznanie aż 80 proc. opowiadających się w plebiscycie przedstawicieli międzynarodowych grup medialnych, których głosy decydowały o wyniku.

Świątek, choć głównej nagrody od WTA nie zdobyła, została doceniona w innym głosowaniu. Organizatorzy Billie Jean King Cup ogłosili, że to Polka zdobyła tegoroczne wyróżnienie Heart Award przyznawane za "godne reprezentowanie swojego kraju, wykazanie się wyjątkową odwagą na korcie oraz wyjątkowym oddaniem drużynie podczas zawodów BJK Cup". W teamie Igi duża radość.

A jednak, wielkie wyróżnienie dla Świątek. Abramowicz potwierdza

Nagroda Heart Award ma dla Świątek szczególne znaczenie. Wszak to docenienie nie tylko jej umiejętności na korcie, ale także tego, co wniosła do reprezentacji Polski podczas BJK Cup, czyli nieoficjalnych drużynowych mistrzostw świata. Przyczyniła się "wywindowania" naszej kadry na 7. miejsce w turniejowym rankingu.

Sukces Igi w plebiscycie odnotowuje Daria Abramowicz, psycholog, która od lat współpracuje z tenisistką i jest pewnym punktem jej sztabu szkoleniowego. Ponadto wspiera kadrowiczów właśnie podczas BJK Cup. Na swoim profilu w mediach społecznościowych ogłosiła zwycięstwo Świątek.

Daria Abramowicz ogłosiła sukces Igi Świątek instagram.com/abramowiczdaria ESP/Instagram

Tymczasem pod wpisem informującym o nagrodzie dla Świątek pojawiło się mnóstwo komentarzy uradowanych fanów, dla których akurat takie wyróżnienie dla tenisistki nie jest niespodzianką, bo już od dawna wiedzieli, że Polka ma wielkie serce. Spieszą z gratulacjami.

"Wielkie serce i talent. Nie zasługujemy na nią", "Gratulacje, Iga. Nagroda jak najbardziej zasłużona", "Iga jak zawsze pokazuje wielkie serce i tylko potwierdza, że nagroda jej się należy", "Iga jesteś giga na korcie i poza nim. Masz wielkie serce i dzielisz się z wieloma potrzebującymi. Kolejny piękny gest z Twojej strony. To piękny tytuł i nagroda, gratuluję z całego serca" - czytamy.

Tymczasem listopadowe mecze wyłoniły siedem reprezentacji, które zagrają w kwietniu 2026 w decydującej rundzie kwalifikacji Billie Jean King Cup 2026. Wśród zakwalifikowanych, oprócz Polski, są reprezentacje Australii, Belgii, Czech, Kanady, Słowenii i Szwajcarii. Finals 8 BJKC 2026 zaplanowano we wrześniu 2026 roku w Shenzhen.

Iga Świątek zagrała dla reprezentacji w BJK Cup! 6:0 w drugim secie [WIDEO] Polsat Sport

Iga Świątek i Daria Abramowicz Foto Olimpik/REPORTER East News

Iga Świątek ROBERT SZANISZLO / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP