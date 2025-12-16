Partner merytoryczny: Eleven Sports

Abramowicz oficjalnie ogłasza ws. Świątek. Jest tak, jak ludzie myśleli. Wyjątkowa nagroda

Katarzyna Pociecha

Oprac.: Katarzyna Pociecha

To już oficjalne. Iga Świątek z nagrodą od organizatorów Billie Jean King Cup. To o tyle wyjątkowe wyróżnienie, że nie nawiązuje tylko do dyspozycji tenisistki na korcie, lecz także do jej zaangażowania w grze dla reprezentacji Polski. Sukces z radością ogłasza psycholog wiceliderki rankingu WTA, Daria Abramowicz. A pod wpisem anonsującym zwycięstwo pełno komentarzy od zachwyconych fanów, dla których informacja o wielkim sercu Igi nie jest niespodzianką. Jest dokładnie tak, jak myśleli.

Dwie kobiety w sportowych strojach reprezentujących Polskę, jedna z rakietą tenisową na korcie, druga w białej kurtce z godłem Polski, wyrażają emocje związane z grą.
Iga Świątek, Daria AbramowiczTomasz Jastrzebowski/Tomasz JedrzejowskiReporter

Już wszystko jasne. To Aryna Sabalenka, drugi rok z rzędu, może cieszyć się tytułem Zawodniczki Roku WTA. Zdeklasowała nominowane do nagrody konkurentki: Igę Świątek, Amandę Anisimovą, Coco Gauff, Madison Keys i Jelenę Rybakinę, zdobywając uznanie aż 80 proc. opowiadających się w plebiscycie przedstawicieli międzynarodowych grup medialnych, których głosy decydowały o wyniku.

Świątek, choć głównej nagrody od WTA nie zdobyła, została doceniona w innym głosowaniu. Organizatorzy Billie Jean King Cup ogłosili, że to Polka zdobyła tegoroczne wyróżnienie Heart Award przyznawane za "godne reprezentowanie swojego kraju, wykazanie się wyjątkową odwagą na korcie oraz wyjątkowym oddaniem drużynie podczas zawodów BJK Cup". W teamie Igi duża radość.

    A jednak, wielkie wyróżnienie dla Świątek. Abramowicz potwierdza

    Nagroda Heart Award ma dla Świątek szczególne znaczenie. Wszak to docenienie nie tylko jej umiejętności na korcie, ale także tego, co wniosła do reprezentacji Polski podczas BJK Cup, czyli nieoficjalnych drużynowych mistrzostw świata. Przyczyniła się "wywindowania" naszej kadry na 7. miejsce w turniejowym rankingu.

    Sukces Igi w plebiscycie odnotowuje Daria Abramowicz, psycholog, która od lat współpracuje z tenisistką i jest pewnym punktem jej sztabu szkoleniowego. Ponadto wspiera kadrowiczów właśnie podczas BJK Cup. Na swoim profilu w mediach społecznościowych ogłosiła zwycięstwo Świątek.

    Uśmiechnięta tenisistka ubrana w biały strój sportowy i białą czapkę, na tle graficznym w niebieskich barwach z neonowymi akcentami, z napisem informującym o wygranej nagrodzie Heart Award Winner 2025 Play-Offs dla Igi Świątek.
    Daria Abramowicz ogłosiła sukces Igi Świątekinstagram.com/abramowiczdariaESP/Instagram

    Tymczasem pod wpisem informującym o nagrodzie dla Świątek pojawiło się mnóstwo komentarzy uradowanych fanów, dla których akurat takie wyróżnienie dla tenisistki nie jest niespodzianką, bo już od dawna wiedzieli, że Polka ma wielkie serce. Spieszą z gratulacjami.

    "Wielkie serce i talent. Nie zasługujemy na nią", "Gratulacje, Iga. Nagroda jak najbardziej zasłużona", "Iga jak zawsze pokazuje wielkie serce i tylko potwierdza, że nagroda jej się należy", "Iga jesteś giga na korcie i poza nim. Masz wielkie serce i dzielisz się z wieloma potrzebującymi. Kolejny piękny gest z Twojej strony. To piękny tytuł i nagroda, gratuluję z całego serca" - czytamy.

    Tymczasem listopadowe mecze wyłoniły siedem reprezentacji, które zagrają w kwietniu 2026 w decydującej rundzie kwalifikacji Billie Jean King Cup 2026. Wśród zakwalifikowanych, oprócz Polski, są reprezentacje Australii, Belgii, Czech, Kanady, Słowenii i Szwajcarii. Finals 8 BJKC 2026 zaplanowano we wrześniu 2026 roku w Shenzhen.

    Iga Świątek zagrała dla reprezentacji w BJK Cup! 6:0 w drugim secie [WIDEO]Polsat Sport
    Iga Świątek i Daria Abramowicz
    Iga Świątek i Daria AbramowiczFoto Olimpik/REPORTEREast News
    Iga Świątek
    Iga ŚwiątekROBERT SZANISZLO / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

