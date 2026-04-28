Daria Abramowicz nie była obecna w boksie Igi Świątek podczas turnieju WTA 1000 w Madrycie, co stało się tematem medialnych dyskusji. Spuentowała je wypowiedź PR managerki naszej tenisistki Darii Sulgostowskiej, która zdradziła przyczyny tego stanu rzeczy oraz zdradziła dalsze plany sztabu wspierającego 24-latkę.

Darii Abramowicz nie ma w Madrycie, ma obecnie sprawy zdrowotne

I potwierdzając, że Daria Abramowicz pojawi się przy swojej podopiecznej podczas imprezy w Rzymie, dodała: - To normalne, że team rotuje i nie jest to nic nadzwyczajnego. A wszelkiego rodzaju plotki z tym związane są szkodliwe nie tylko dla członków sztabu, ale również dla samej zawodniczki, która skupia się na przygotowaniu sportowym.

Daria Abramowicz odebrała nagrodę w imieniu Ewy Pajor. I zabrała głos w sieci

Tegoroczna rywalizacja na kortach w sercu Italii rozpocznie się 5 maja. W międzyczasie Daria Abramowicz znalazła czas na to, by reprezentować inną ze swoich podopiecznych - Ewą Pajor. Znana psycholog odebrała w jej imieniu statuetkę przyznaną zawodniczce FC Barcelona w kategorii "Wyczyn" na gali Herosi organizowanej przez WP Sportowe Fakty.

- Dziękuję bardzo za wyróżnienie. Jestem ogromnie dumna i szczęśliwa z tego, jak piłka nożna rozwija się zarówno na świecie, jak i w Polsce. Mam nadzieję, że ta nagroda również przyczyni się do rozwoju kobiecego sportu. Wszystkim kibicom, którzy wspierają kobiecy sport, dziękuję - powiedziała Ewa Pajor, zwracając się do wszystkich zebranych podczas łączenia.

Sukces polskiej piłkarki skomentowała później w sieci także sama Daria Abramowicz, także ciesząc się z tego, w jaki sposób rośnie w naszym kraju ranga kobiecego futbolu. I będąc dumna nie tylko triumfu Ewy Pajor, ale i tego, że coraz więcej młodych fanów futbolu nosi koszulki z nazwiskiem Polki i pozostałych zawodniczek "Dumy Katalonii".

To fantastyczne, że coraz wyraźniej dostrzegamy piłkę nożną kobiet. To jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się dyscyplin sportu

- A jeśli w Barcelonie i nie tylko dziewczynki i chłopcy noszą koszulki Alexii Putellas. Aitany Bonmati i coraz częściej Ewy Pajor, to jest to dla nas powód do dumy - zakończyła swój wpis.

Daria Abramowicz Foto Olimpik AFP

Iga Świątek i Daria Abramowicz Artur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Ewa Pajor Carla Botica/Shutterstock East News

