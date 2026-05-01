Abramowicz dotrzymała słowa. Koniec złośliwych spekulacji. W sieci krąży wideo
Po raz pierwszy po zmianie szkoleniowca Iga Świątek przystąpi do gry z pełnym sztabem. Polka sposobi się do startu w turnieju WTA 1000 w Rzymie. We Włoszech jest już trenerka mentalna Daria Abramowicz, która opuściła dwie poprzednie imprezy z udziałem swojej podopiecznej. Tym sposobem definitywnie tracą rację bytu spekulacje na temat rzekomych kłopotów dyscyplinarnych cenionej psycholog.
Mija dokładnie miesiąc od zatrudnienia Francisco Roiga w roli trenera Igi Świątek. Pod szkoleniową pieczą Hiszpana polska tenisistka zdążyła rozgrać dwa turnieje - w Stuttgarcie i Madrycie. Na żadnym z nich nie była obecna Daria Abramowicz.
Osobista psycholog Raszynianki zapowiadała, że do sztabu dołączy w Rzymie. I słowa dotrzymała. Jest już w stolicy Włoch, co dokumentuje fragment nagrania z piątkowego treningu Świątek.
Iga Świątek czeka na pierwszy mecz w Italian Open. Daria Abramowicz dołączyła do sztabu
- To taki etap sezonu, w którym troszeczkę odpoczywam i zajmuję się innymi rzeczami. Po drugie, naturalnym w naszym zespole już od jest to, że trochę rotujemy z bardzo wielu powodów. Tak działają współczesne zespoły z uwagi i na komunikację, i dobrostan każdego z członków oraz dobro procesu - tłumaczyła przed kilkoma dniami Abramowicz w rozmowie z WP Sportowe Fakty.
- Wracamy w Rzymie - zapewniła. - Akurat tam lecę niebawem. Sezon na mączce będziemy kontynuowali w pełnym składzie. W tym roku na pewno będzie kilka okresów, w których będziemy rotować i dawać świeżość procesowi.
Absencja Abramowicz w dwóch poprzednich turniejach na kortach ziemnych wynikała z konieczności zadbania o sprawy zdrowotne, a także z innych aktywności zawodowych.
Tuż przed wylotem trenerki mentalnej do Włoch w sieci pojawiły się absurdalne insynuacje pod jej adresem. Jeden z serwisów zasugerował, że prawdziwym powodem nieobecności Abramowicz jest... zawieszenie przez WTA. Miał to być efekt jej intensywnej komunikacji z Igą w trakcie przegranego meczu w Miami Open.
Niczym niepoparte rewelacje natychmiast w stanowczym komunikacie zdementowała Daria Sulgostowska, pełniąca rolę PR menadżerki Świątek.
Abramowicz pojawiła się na piątkowym treningu Igi w Rzymie (widoczna w końcowej fazie zamieszczonego niżej nagrania). Raszynianka spędziła na korcie półtorej godziny w towarzystwie Madison Keys. To jeden z ostatnich etapów przygotowań do turnieju, który wygrywała w latach 2021, 2022 i 2024.