Abramowicz długo milczała, ale już dość. Opuściła Świątek w jednym celu

W ostatnich miesiącach wokół Darii Abramowicz zrobiło się naprawdę gorąco. Niektórzy to w jej pracy częściowo upatrują źródła problemów Igi Świątek z formą. Zarzuca się jej też - w ocenie wielu kibiców i ekspertów - zbyt zażyłą relację z tenisistką. Zamieszanie wywołała m.in. opinia Tomasza Smokowskiego, który podniósł temat czasu, jaki poza kortem Iga spędza ze swoją psycholog.

"Czy zdarzyło wam się, żebyście pojechali ze swoim lekarzem na wakacje? Czy ktoś pojechał ze swoim terapeutą na wakacje? Wydaje mi się, że jest jedna sfera życia, która powinna być bardzo oddzielona od innej sfery życia. Tylko takie pytanie: Czy to jest normalne, że jeździsz ze swoim lekarzem na wakacje?" - pytał w Kanale Sportowym. Jednocześnie zasygnalizował, że według niego taka zależność może być "niezdrowa, wręcz nienaturalna".

Podobnych głosów jest więcej. Burzę wywołały m.in. publiczne deklaracje Artura Szostaczki i Lecha Sidora. To do nich, przed kilkoma tygodniami, krytycznie odniósł się Tomasz Świątek. Jednak same główne bohaterki dyskusji milczą. Przynajmniej w sprawie swojej współpracy. W innych tematach Iga utrzymuje kontakt z fanami za pośrednictwem mediów społecznościowych. Psycholog natomiast zniknęła nawet tam. Milczenie przerywa dopiero teraz.

Świątek w Stuttgarcie, Abramowicz w Warszawie. Oto powód

Okazuje się, że Daria Abramowicz była pierwszym gościem cyklu Hot Seat - Gorące Krzesło. To projekt realizowany przez studentów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. We wtorek 14 kwietnia opowiadała słuchaczom o aspektach psychologii sportu i w ogóle o sporcie na najwyższym poziomie, bazując na własnych doświadczeniach. Przysłuchiwała się temu spora grupa. Aula wypełniła się bowiem do ostatniego miejsca.

"Funkcjonowanie w sporcie na własnych warunkach jest luksusem, przywilejem. Nie każdy może to robić. Większość osób nie może, szczególnie dotyczy to sportowców, którzy nie są wielkimi mistrzami" - mówiła w wykładzie, a wideo udostępniła na swoim profilu w mediach społecznościowych.

By móc spotkać się ze studentami, Abramowicz chwilowo opuściła Igę Świątek, która obecnie przebywa w Stuttgarcie. Szykuje się do pierwszego meczu uwielbianego przez siebie Porsche Tennis Grand Prix (wygrała w nim dwukrotnie: w 2022 i 2023 roku). W środę 15 kwietnia nie wcześniej niż o godzinie 18.30 zmierzy się z Niemką Laurą Siegemund.

To będzie premierowe spotkanie Polki nie tylko w tegorocznej edycji turnieju, ale także pierwsze pod wodzą nowego szkoleniowca. Od niedawna, po rozstaniu z Wimem Fissette'em, jej trenerem jest bowiem Francisco Roig. "To początek. Wciąż się poznajemy, ale idzie naprawdę niesamowicie. Udało mi się znaleźć nowego trenera dość szybko, co nie jest łatwe. A kiedy robi się to w środku sezonu, to dobrze jest mieć poczucie bezpieczeństwa" - powiedziała Iga na konferencji prasowej przed zawodami w Stuttgarcie.

Dodała, że cieszy się z ich współpracy w Akademii Rafaela Nadala na Majorce. "Szukałam kogoś z dobrym okiem w sprawach technicznych, ale też kogoś, kto ma wystarczające doświadczenie, aby pomóc mi w różnych sytuacjach" - podsumowała.

