Wspomniana sytuacja miała miejsce już na początku spotkania z Mayą Joint, otwierającego polsko-australijski bój w ćwierćfinale United Cup. Pierwszy gem tamtego pojedynku padł łupem serwującej reprezentantki gospodarzy. Potem swoje podanie obroniła także Iga Świątek, a następnie przełamała rywalkę, dzięki czemu schodziła z kortu na przerwę prowadząc 2:1.

Iga Świątek udała się wówczas bezpośrednio do boksu przeznaczonego dla reprezentacji Polski i usiadła na ławce. A wtedy w jej oczach niespodziewanie zaczęły pojawiać się łzy. Obok 24-latki siedział jej trener Wim Fissette, który natychmiast zaczął dopytywać, o co chodzi, a następnie przybliżył się, pochylając się nad swoją podopieczną.

Skąd wziął się płacz Igi Świątek? Trudno było powiedzieć. Początkowo mogło to wyglądać jak oznaki kontuzji, lecz tę nić domysłów przerwała kapitalna postawa 24-latki na korcie, dzięki której rozbiła swoją rywalkę 6:1, 6:1 w zaledwie 57 minut.

Także PR menadżerka wiceliderki rankingu WTA Daria Sulgostowska informowała później, że z jej zdrowiem wszystko jest w jak najlepszym porządku. Co więc stało się w trakcie meczu z Mayą Joint?

Skąd łzy w oczach Igi Świątek? Kapitan reprezentacji Polski zabrał głos

Swoją hipotezę na ten temat przedstawił w trakcie rozmowy z Markiem Furjanem na kanale "Break Point" Dawid Celt. Jego zdaniem była to reakcja organizmu na silne emocje i presję, jaka towarzyszyła i wciąż towarzyszy Idze Świątek.

- Ludzie pisali dziwne scenariusze, o możliwej kontuzji. A moim zdaniem zeszło z niej po prostu przedmeczowe napięcie, ogólny stres. Właśnie po tym trzecim gemie - tłumaczył Dawid Celt.

A po chwili dodał: - Myślę, że tu nie chodzi o Mayę Joint. To jest ogólne napięcie u Igi. Nowy sezon, Australia, ale z całym szacunkiem dla rywalki: Iga podeszła do tego, że musi wygrać, bo narzuciła sobie ciężar za całą drużynę, odpowiedzialność za zespół. To nie jest nic złego. Częściej zdarza się, że zawodnicy rozładowują te emocje rzucając rakietami czy wyzywając w kierunku zespołu. Idze to się zdarza rzadko, ale zdarza. Nic nadzwyczajnego.

Tę wersję zdarzeń potwierdził teraz w rozmowie z portalem Sport.tvp.pl kapitan reprezentacji Polski - Mateusz Terczyński, który został zapytany o sprawę łez szklących się w oczach naszej najlepszej tenisistki.

- Z tego co wiem, to łzy Idze pojawiły się z powodu emocji. Jak wiadomo, musi mierzyć się z dużą presją. To nie jest łatwe do udźwignięcia, że do każdego meczu podchodzisz w roli faworytki, a kibice oczekują samych zwycięstw. Musimy pamiętać, że wszyscy jesteśmy ludźmi. Mamy gorsze i lepsze momenty. Każdy może pęknąć i zamiast udawać twardziela, czasami warto, żeby emocje puściły, bo wtedy łatwiej sobie z tym wszystkim poradzić. Uspokajam, u Igi wszystko w porządku - ogłosił kapitan "Biało-Czerwonych", który w Sydney sięgnęli po trofeum, pokonując w wielkim finale reprezentację Szwajcarii.

Iga Świątek Zac Goodwin/Press Association East News