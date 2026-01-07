Partner merytoryczny: Eleven Sports

A więc to prawda o Świątek. Fissette potwierdził, nawet jego to zaskoczyło

Łukasz Olszewski

Wim Fissette po ponad roku pracy z Igą Świątek miał okazję bardzo dobrze poznać Raszyniankę oraz jej charakter i styl życia. Jedną z rzeczy, którą zauważył u wiceliderki światowego rankingu postanowił się podzielić. Informacje, jakie przekazał Belg, już od dawna krążyły w środowisku, a ze słów trenera jasno wynika, że jest dokładnie tak, jak ludzie przypuszczali.

Kolejny rok i kolejny sezon to idealna okazja dla Igi Świątek, aby odzyskać panowie na kolejnych kortach i poprawić wyniki z ubiegłego roku. Raszynianka już rozgrzewa się przed Australian Open, dzielnie walcząc podczas United Cup, A Wim Fissette pilnuje, by wszystko szło po myśli wiceliderki światowego rankingu.

Nie jest tajemnicą, że Świątek zostawia serce na korcie - zarówno podczas meczów, jak i treningów, przez co już teraz można zakładać, że zrobi wszystko, aby jak najszybciej dogonić Arynę Sabalenkę i odzyskać 1. miejsce w rankingu WTA. O tym, jak bardzo profesjonalna i przy okazji zawzięta jest Świątek niedawno opowiedział jej trener, potwierdzając przy tym, jak naprawdę pracuje się z wymagającą Świątek.

Fissette nie mógł już milczeć o Świątek. Nawet jego to zaskoczyło, potwierdził

- Dla niej pierwszy mecz turnieju WTA 500, pierwszy mecz Wielkiego Szlema czy finał - to to samo. To samo pragnienie zwycięstwa, ta sama motywacja i dyscyplina w przygotowaniach. Skupienie się na każdym detalu. To też sprawia, że jest bardziej komfortowa w końcówkach dużych turniejów, takich jak Szlemy - powiedział w rozmowie z Arturem Gacem z "Interii" Fissette.

Iga Świątek: Z tego jestem najbardziej zadowolona. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Okazuje się, że nawet dla tak doświadczonego trenera, jakim jest Belg, postawa Raszynianki jest prawdziwym zaskoczeniem. Pomimo tego, że prowadził on w swojej karierze świetne zawodniczki zaliczające się do światowej czołówki, to nadal nie może wyjść z podziwu, jaka jest Polka.

Nie mam pojęcia, jak ona to robi, bo już odniosła wielki sukces, ale naprawdę codziennie dostarcza najlepszą wersję siebie - dodał Belg w rozmowie z Dominikiem Senkowskim na kanale "Program Tenisowy" na YouTube we wrześniu.

Od 15 lat jestem w tourze, ale to jest naprawdę bardzo imponujące i robi na mnie wrażenie
Wim Fissette o pracy Igi Świątek.

Już za kilka dni Iga Świątek rozpocznie zmagania w Australian Open i po raz kolejny stanie przed szansą wygrania tej imprezy po raz pierwszy w karierze. Do tej pory najdalej dochodziła do półfinałów w 2022 oraz 2025 roku. Zmagania na australijskich kortach rozpoczną się 12 stycznia. Relacje tekstowa z meczów Igi Świątek prowadzone będą na portalu sport.interia.pl.

