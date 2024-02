A więc to prawda, Iga Świątek ujawnia. Polka potwierdza niepokojące wieści

Już na początku tego roku Iga Świątek wywołała mały niepokój wśród swoich fanów, którzy pilnie śledzili jej mecze. Podczas jednego meczu w trakcie rozgrywek United Cup liderka rankingu WTA nagle zdecydowała się bowiem założyć opaskę w okolicach kolana co zawsze możę świadczyć o pewnych problemach zdrowotnych . Przyznał to otwarcie znany ekspert - Karol Stopa.

Opaska na nodze Igi Świątek pojawiła się także podczas rywalizacji w pierwszym tegorocznym turnieju wielkoszlemowym - Australian Open. Wówczas sama zainteresowana przyznała otwarcie, że jest to głównie działanie prewencyjne. - Intensywność podczas meczu była bardzo wysoka, musiałam pracować nisko na nogach. To było bardziej takie dmuchanie na zimne - stwierdziła.

WTA 1000 Doha. Iga Świątek przyznaje otwarcie, Polka gra z kontuzją

Od tamtej pory minął już niemal miesiąc. A mimo to Iga Świątek - jak sama przyznała - wciąż gra z kontuzją, która towarzyszy jej od czasu występu w turnieju WTA Finals w Meksyku. Wówczas 22-latka ograła wszystkie swoje najgroźniejsze rywalki, a przy tym zdetronizowała Arynę Sabalenkę, odzyskując fotel liderki światowego rankingu.

Jeśli będę potrzebowała opaski, to po prostu ją założę. Od Cancun mam kontuzję przeciążeniową, z którą można grać. Trzeba ją po prostu przepracować. Więc opaska była, gdy odczuwałam po prostu mocniej objawy. A teraz ich nie czuję, więc zobaczymy po prostu, co przyszłość przyniesie. Ale wiadomym jest, że celujemy, żeby za jakiś czas nie było żadnego ryzyka, bym miała odczuwać jakieś objawy

Problem ten sygnalizował już jakiś czas temu Maciej Ryszczuk - trener od przygotowania fizycznego Igi Świątek, mówiąc o noszonej przez nią opasce. - To po prostu efekt natłoku godzin na korcie, intensywności i specyfiki grania. Iga jest mocno intensywną zawodniczką, praktycznie w każdej wymianie. Poczuła, że delikatnie jej to doskwiera, więc chcieliśmy to odciążać - stwierdził w programie "Rozmowy pod krawatem" na kanale Break Point.