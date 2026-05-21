Na przestrzeni ostatnich tygodni wokół Igi Świątek sporo się zmieniło. Pożegnała Wima Fissette'a i zatrudniła nowego szkoleniowca, Francisca Roiga. Następnie udała się na Majorkę, gdzie reperowała formę w Akademii Rafaela Nadala. Potem, już z nowym trenerem u boku, przystąpiła do turniejów w Stuttgarcie oraz Madrycie.

W obu przypadkach w boksie Polki brakowało jednej istotnej osoby - Darii Abramowicz. Tłumaczono, że to związane ze standardową rotacją w sztabie. Zwrot nastąpił dopiero w Rzymie. Od tamtej pory psycholog trwa na posterunku. Lecz dyskusje na temat tej współpracy nie milkną. Głos zabiera właśnie były trener Świątek, Michał Kaznowski.

Abramowicz znów u boku Świątek. "Tylko niewiele osób z jej otoczenia wie, jak to wygląda"

"Nie wiemy, gdzie dziś byłaby Iga, gdyby nie pani Daria Abramowicz. Skoro wciąż jest przy Idze, to znaczy, że jest dla niej ważna, daje jej potrzebne wsparcie, jest ostoją" - mówi Kaznowski w najnowszej rozmowie dla portalu Sportowy24.

Przyznaje, że ani tenisistka ani psycholog publicznie nie opowiadają, na czym ich współpraca polega i na czym się skupiają. Najważniejsze jednak jest to, że Świątek czuje się w tej zawodowej relacji dobrze i bezpiecznie.

"To, że ktoś z boku powie o niej złe słowo, to nic nie znaczy. Iga jest bardzo młoda, bardzo dużo już osiągnęła i ma na sobie bardzo duże obciążenia. Tylko niewiele osób z jej najbliższego otoczenia wie, jak to wygląda" - tłumaczy były szkoleniowiec Igi.

W trakcie turnieju w Rzymie dało się zauważyć większy spokój w boksie Świątek. Nie było nerwowo brzmiących wymian zdań i żywych gestykulacji ze strony Abramowicz. Trudno powiedzieć, czy to efekt nowych porządków wprowadzonych przez Roiga, czy po prostu zachowanie wynikające z potrzeby chwili.

Jeżeli Idze się układa, gra dobrze, jest spokojna, to po co ingerować? Wtedy należy tylko dać jakiś bodziec, przekazać, że idziesz w dobrym kierunku, dobrze myślisz

Nie wyklucza, że wcześniejsze emocjonalne i szeroko dyskutowane zachowanie Abramowicz w boksie Świątek nie było efektem przypadku, a wcześniej ustaloną z samą tenisistką strategią.

"Gdy pani Daria widziała, że Iga była zagubiona, to być może był taki pomysł, aby bodźcować ją inaczej, mocniej. Znają się bardzo dobrze i pani Abramowicz wie jak reagować, a może rzeczywiście do jakiejś rozmowy i ustaleń też doszło, ale tego nie wiemy" - podsumowuje szkoleniowiec.





Daria Abramowicz jest obecna na treningu Igi Świątek w Rzymie INTERIA.PL