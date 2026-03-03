A jednak zmiana w sztabie Świątek? Niepokojące przecieki, to już alarm

Iga Świątek wycofała się z udziału w turnieju w Dubaju, co oznacza, że kibice nie mieli okazji oglądać jej na korcie od prawie miesiąca. Ostatni raz konkurowała w meczu o stawkę w WTA Qatar Open. Z zawodami pożegnała się dokładnie 12 lutego po porażce w ćwierćfinałowym starciu z Greczynką Marią Sakkari (6:2, 4:6, 5:7). Teraz, 7 marca, znów zobaczymy Polkę w akcji.

Wiceliderka rankingu WTA szykuje się do Indian Wells, ma za sobą pierwsze sesje treningowe na miejscu, w Kalifornii. W najbliższą sobotę, z wolnym losem, przystąpi do rywalizacji w 1/32 finału. Jej pierwszą przeciwniczką będzie Francesca Jones lub kwalifikantka. Na dalszych etapach czekać ją mogą - rzecz jasna, w zależności od pozostałych wyników - starcia z m.in. Marią Sakkari, Karoliną Muchovą, Mirrą Andriejewą, Eliną Switoliną, Jeleną Rybakiną, Jessicą Pegulą, Belindą Bencic lub Madison Keys.

Brzmi jak duże, poważne wyzwanie. Na istotne wyglądają również sygnały dotyczące współpracy Świątek ze sztabem szkoleniowym, a właściwie z Wimem Fissette'em. Zadźwięczały bowiem dzwonki alarmowe.

Zmiana w sztabie Igi Świątek? Wim Fissette pod lupą

Co jakiś czas wraca temat rezultatów pracy Świątek i Fissette'a. Belg zastąpił Tomasza Wiktorowskiego na stanowisku szkoleniowca Polki w październiku 2024 roku. Od tamtej pory Iga wygrała trzy turnieje, w tym przede wszystkim Wimbledon (2025). Lecz, wedle części ekspertów i kibiców, mimo wszystko nie widać dużych postępów w jej grze. Są tacy, którzy wieszczą następną roszadę w sztabie szkoleniowym. O przyszłości Fissette'a dyskutowano w WeszłoTV.

"Co on wniósł do gry Igi Świątek? Ja do końca nie wiem. Przychodził, by dać trochę więcej bezpieczeństwa w jej grze, żeby Iga zaczęła gra trochę wyżej nad siatką. To było widać w Australian Open. Ale magicznie zniknęło to później i pojawiły się porażki m.in. w Dubaju. I ja tej większej chęci grania bezpieczniej już później nie widziałem, a być może był to dobry trop, bo rok temu w Australii niewiele zabrakło do finału" - mówił Hubert Błaszczyk.

Michał Dembek, niegdysiejszy zawodnik, a dziś trener tenisa, podzielił się spostrzeżeniem, wedle którego dużą weryfikacją dla pracy Fissette'a będzie sezon na kortach ziemnych. Zauważył też pewną tendencję. Według niego Świątek nie stosuje się do wszystkich rad Belga, w wybiera jedynie te, które w jej ocenie wydają się zasadne.

Mam takie wrażenie, że nie do końca Wim Fissette ma wpływ na to, co Iga Świątek robi na korcie. Widać, że ona nie do końca bierze do siebie te porady

Polecenia belgijskiego szkoleniowca, które nieraz słychać podczas transmisji telewizyjnych, wydają mu się "dość logiczne". "Natomiast jedną rzeczą jest posiadać mądrość i porady, a drugą kwestią jest to, żeby przekonać zawodniczkę, co powinna robić na korcie. Może Wim Fissette jest za miękki? Z perspektywy kanapy wydaje się, że on nie ma tego wpływu i jego porady nie trafiają do Igi tak, jak powinny" - stwierdził. "Mam wrażenie, że ta komunikacja jest jednostronna. Trener mówi, a tam dalej jest ściana" - podsumował słowa rozmówcy Błaszczyk.

