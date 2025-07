A jednak wielka wygrana Świątek w finale Wimbledonu? Czekała na to od dawna, ekspert jest pewien

Na sobotę 12 lipca zaplanowano wielki finał Wimbledonu z udziałem Igi Świątek i Amandy Anisimovej. Do meczu pozostało jeszcze trochę czasu, lecz Bartłomiej Dąbrowski nie ma żadnych wątpliwości. Po stronie Polki jest więcej atutów i to ona przystąpi do pojedynku w roli faworytki. To jeszcze nic. Ekspert ogłasza również, że w ostatecznym starciu to właśnie Iga zwycięży i podniesie tak długo wyczekiwany puchar za triumf w londyńskim Wielkim Szlemie.