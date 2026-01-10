A jednak to prawda ws. Świątek. Sama potwierdza, i to właśnie teraz

W emocjonujących okolicznościach reprezentacja Polski awansowała do finału United Cup 2026. Po wygranej Huberta Hurkacza z Taylorem Fritzem 7:6(1), 7:6(2) i przegranej Igi Świątek w starciu z Coco Gauff (6:4, 6:2) o losach polsko-amerykańskiej potyczki musiał zdecydować mikst. I tak sprawdzony duet Katarzyna Kawa/Jan Zieliński, dzięki zwycięstwie 7:6(5), 7:6(3) nad parą Coco Gauff/Christian Harrison, zapewnił biało-czerwonej ekipie wielki triumf.

Po wszystkim głos zabiera m.in. wiceliderka rankingu WTA. I potwierdza, że jest pełna pokory, ale i wielkich nadziei przed zaplanowanym na niedzielę 11 stycznia finałem ze Szwajcarią.

Najnowszy wpis Świątek po porażce z Gauff. Miała do przekazania coś ważnego

Po kilku godzinach od przegranego meczu z Coco Gauff i chwilę po wywalczeniu przez Polskę awansu do finału United Cup Iga Świątek zabrała głos. Zamieściła w mediach społecznościowych wpis, którym pokazuje ducha walki, poczucie wspólnoty, dystans, otwartość na ciągłą naukę oraz absolutną gotowość do dalszej gry.

"Dziś dla mnie dzień pełen wyzwań, ale muszę odrobić kilka ważnych lekcji. Jestem mega wdzięczna za mój zespół i ich pasję. Co za walka dzisiejszego wieczora! Widzimy się jutro w finale z kolejną szansą" - czytamy.

Nie bez znaczenia jest dobór fotografii towarzyszącej wpisowi. To zdjęcie biało-czerwonego teamu z m.in. Igą, Hubertem Hurkaczem, Katarzyną Kawą, Janem Zielińskim oraz kapitanem kadry Mateuszem Terczyńskim.

Rozwiń

"Ty wczoraj uratowałaś, Hubi dzisiaj i nasz mikst - to się nazywa prawdziwa praca zespołowa, duma z Was wszystkich! Brawo brawo", "To się nazywa praca zespołowa! Nie obwiniaj się za dzisiejszy mecz, to tylko część procesu", "Teraz czas na Polskę!", "Zespół na medal", "Będzie tylko lepiej" - komentują kibice.

Wpis i uśmiech na ustach Świątek powinny uspokoić fanów zmartwionych łzami Igi w meczu z Mayą Joint. Obawiali się, że mogły być one spowodowane jakimiś dolegliwościami zdrowotnymi. "Ze zdrowiem Igi wszystko jest w porządku, nie ma żadnej kontuzji. Kibice mogą być spokojni" - tłumaczyła menadżerka Dalia Sulgostowska dla Sport.pl. Nieprzekonani otrzymali chyba teraz dowód na to, że istotnie nie ma powodów do niepokoju, a wiceliderka rankingu WTA ze skupieniem przygotowuje się do następnego meczu.

To właśnie Świątek wyjdzie w finale na kort jako pierwsza. W niedzielę 11 stycznia o 7.30 czasu polskiego zagra z Belindą Bencic. Potem zaplanowano starcie Huberta Hurkacza ze Stanem Wawrinką. Jeśli po obu pojedynkach będzie remis, o ostatecznym triumfie zdecyduje mikst.

Iga Świątek - Coco Gauff. Skrót meczu Polsat Sport

Iga Świątek w meczu z Coco Gauff IZHAR KHAN AFP

Iga Świątek, United Cup 2026 IZHAR KHAN AFP