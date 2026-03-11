A jednak to prawda o Świątek, decyzja zapadła. Menadżerka potwierdza

Iga Świątek nie poprzestaje na sukcesach odnoszonych na korcie. Te stały się początkiem jej nowej, biznesowej drogi. W zeszłym roku wiceliderka rankingu WTA powołała do życia fundację, której misją jest wspieranie rozwoju sportowego, wyrównywanie szans, promowanie zdrowego stylu życia i dbanie o zdrowie psychiczne młodych sportowców.

Chciałam stworzyć program, który realnie pomaga utalentowanym sportowcom na ich drodze. Zależało mi, aby nie było to wyłącznie wsparcie finansowe, ale także dostęp do wiedzy, ekspertów

Razem ze współpracownikami wybrała pięcioro pierwszych stypendystów. Są to lekkoatleta specjalizujący się w biegu przez płotki Ignacy Andrzejczak, pływak Wiktor Chmurski, łyżwiarka szybka Liwia Kubin, golfista Jan Pyla oraz tenisistka Oliwia Sybicka.

To nie koniec. Teraz, w marcu 2026 roku, Iga Świątek zarejestrowała w Raszynie swoją pierwszą firmę. Wiadomo, czym ma się ona zajmować, jakim kapitałem dysponuje i kto widnieje w zarządzie.

Nowa firma Igi Świątek. Wiadomo, czym ma się zajmować

Jak informuje "Wprost", zarejestrowana 6 marca br. Jazda! spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma zajmować się pośrednictwem w sprzedaży detalicznej, doradztwem w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, działalnością reklamową, PR-ową, wydawniczą, edukacyjną i sportową. Większość udziałów należy do Igi Świątek, która jest zresztą także prezeską firmy. W zarządzie spółki jest również jej tata, Tomasz Świątek. Z udostępnionych publicznie danych wynika, że firma dysponuje kapitałem w wysokości 20 tysięcy złotych.

Biznesowy ruch polskiej tenisistki potwierdza jej PR menadżerka, Daria Sulgostowska. "Iga założyła nową spółkę 'Jazda!', która została pomyślana jako podmiot do rozwijania i porządkowania różnych aktywności biznesowych oraz przyszłych projektów. Na tym etapie spółka ma charakter organizacyjny i będzie wykorzystywana do rozważanych działań. Konkretne inicjatywy i projekty będziemy komunikować w momencie ich uruchamiania" - przekazała dla "Wprost".

Iga Świątek od dwóch lat znajduje się na liście 50 najbogatszych Polek, a zarobione na grze w tenisa i na umowach sponsorskich oraz reklamowych pieniądze stara się inwestować z głową. W rozmowie z portalem xyz.pl przekazała, że uczy się, jak funkcjonuje ekonomia, świat finansów oraz inwestowanie. "To nie jest wiedza, której uczymy się w szkole" - mówiła.

"Jestem świadoma tego, jak działa rynek i co się dzieje z moimi pieniędzmi, sporo się nauczyłam podczas poprzednich lat, ponieważ to była nauka na własnej skórze. (...) Dochodziły oczywiście rozmowy z ludźmi bardziej doświadczonymi w tej materii, z agentami sportowymi. Jednak to nie jest jeszcze ten poziom zrozumienia, o który mi chodzi. Zamierzam podjąć współpracę z profesjonalnymi doradcami" - informowała.

