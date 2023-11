A jednak to prawda o Arynie Sabalence. Nie ma wątpliwości przed meczem ze Świątek

Kibice tenisa zacierają ręce przed meczem Igi Świątek z Aryną Sabalenką w turnieju WTA Finals. Będzie to ważne spotkanie również w kontekście rankingu WTA. Reprezentantka Białorusi nie może pozwolić sobie na żadne potknięcie w Cancun, jeśli chce zakończyć sezon na pierwszym miejscu. O najbliższej rywalce Polki wypowiedział się Maciej Domka, który miał okazję współpracować z 25-latką. - Ona zawsze była kontrowersyjna, zmierzała do konfrontacji - czy to w życiu, czy w sporcie - mówi w rozmowie z TVP Sport.