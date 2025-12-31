A jednak to nie plotki ws. Świątek i Abramowicz. Nowe zdjęcie z Sydney dowodem

Po wieńczącym sezon WTA Finals Iga Świątek miała trochę czasu na odpoczynek. Ona, jej tata, psycholog Daria Abramowicz i menadżer Jules Mercier spędzili razem wakacje na Mauritiusie. Potem przyszedł czas na złapanie oddechu w domu w Polsce. Następnie wiceliderka rankingu WTA znów zameldowała się na lotnisku, by udać się prosto do Chin na pokazowy turniej World Tennis Continental Cup.

Świątek znalazła się w Drużynie Europy. Najpierw stoczyła dwa mecze w grze pojedynczej: z Jeleną Rybakiną (Polka wygrała 6:3, 6:3) oraz Wang Xinyu (przegrana 2:6, 3:6), a dalej jeden pojedynek w parze z Valentinem Vacherotem. Ulegli duetowi Jelena Rybakina/Andriej Rublow 4:6, 4:6, a wynik ten przesądził o porażce całej europejskiej ekipy z Igą w składzie.

To już jednak przeszłość. Teraz Świątek skupia się na nowych celach. Wylądowała w Australii, gdzie weźmie udział najpierw w United Cup, a następnie w wielkoszlemowym Australian Open. Co dzieje się w obozie Polki teraz? Rąbka tajemnicy dość niespodziewanie uchyla Daria Abramowicz.

Niecodzienny ruch Darii Abramowicz. Te zdjęcia mówią wiele

W ramach fazy grupowej United Cup Polska zmierzy się w Sydney z Niemcami i Holandią. "Biało-czerwoni" wyjdą na kort w poniedziałek 5 stycznia. Hubert Hurkacz zagra z Alexandrem Zverevem, a Iga Świątek spróbuje sił w starciu z Evą Lys. Zaplanowano również mecz Polska - Niemcy w mikście. Dwa dni później Hurkacz wstąpi naprzeciw Tallona Griekspoora, a Świątek rozegra mecz z Suzan Lamens. W tym samym dniu odbędzie się mikst Polska - Holandia.

Jak do występów na korcie przygotowuje się wiceliderka rankingu WTA? Oczywiście przede wszystkim z zaufanymi ludźmi u boku. Niebagatelną rolę w procesie niezmiennie odgrywa psycholog Daria Abramowicz. To z jej rad i wsparcia tenisistka korzysta od wielu lat, więc nie inaczej jest i teraz. Do sieci trafiło ich zdjęcie z kortu. Panie pogrążone są w rozmowie. To wymowny obrazek udowadniający, że w pogłoskach o tym, że Świątek i Abramowicz bardzo dobrze się dogadują i że psycholog jest mocnym punktem tenisowego teamu, nie ma przesady.

Fotografię udostępniła Abramowicz. Oprócz tego podzieliła się też kilkoma innymi ujęciami: widać fotkę Igi z kartką z napisem "reset", zbliżenie na ozdobioną naklejkami torbę na rakiety Świątek oraz obraz z psycholog na siłowni. "Przedsezonowe klimaty. Szlifowanie, przeformułowanie, docieranie do granic możliwości" - podsumowała te widoki Daria Abramowicz.

Taka aktywność na profilu psycholog to rzadkość. W tym roku opublikowała jedynie 13 wpisów. A prywatne ujęcia już niemal zawsze zachowuje dla siebie. W komentarzach zareagowali m.in. Wim Fissette oraz była tenisistka Paula Kania-Choduń. "Uuuu łapa rośnie!" - zażartowała, nawiązując do zdjęcia z siłowni. Doczekała się odpowiedzi Darii Abramowicz. "Klasyk mawia 'niceps'" - podsumowała.

