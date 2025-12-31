A jednak to nie plotki ws. Świątek i Abramowicz. Nowe zdjęcie z Sydney dowodem
Daria Abramowicz od lat stanowi mocny punkt zespołu Igi Świątek. Od dawna krążą spekulacje na temat dużego wsparcia, jakim dla tenisistki jest psycholog i o tym, że po prostu doskonale się dogadują. Spędzają razem prywatny czas, a uwagi Abramowicz są dla Świątek ważne i w życiu i na korcie. Dowodem na świetne relacje pań jest zdjęcie, które właśnie trafiło do sieci. Jedna scena mówi wiele.
Po wieńczącym sezon WTA Finals Iga Świątek miała trochę czasu na odpoczynek. Ona, jej tata, psycholog Daria Abramowicz i menadżer Jules Mercier spędzili razem wakacje na Mauritiusie. Potem przyszedł czas na złapanie oddechu w domu w Polsce. Następnie wiceliderka rankingu WTA znów zameldowała się na lotnisku, by udać się prosto do Chin na pokazowy turniej World Tennis Continental Cup.
Świątek znalazła się w Drużynie Europy. Najpierw stoczyła dwa mecze w grze pojedynczej: z Jeleną Rybakiną (Polka wygrała 6:3, 6:3) oraz Wang Xinyu (przegrana 2:6, 3:6), a dalej jeden pojedynek w parze z Valentinem Vacherotem. Ulegli duetowi Jelena Rybakina/Andriej Rublow 4:6, 4:6, a wynik ten przesądził o porażce całej europejskiej ekipy z Igą w składzie.
To już jednak przeszłość. Teraz Świątek skupia się na nowych celach. Wylądowała w Australii, gdzie weźmie udział najpierw w United Cup, a następnie w wielkoszlemowym Australian Open. Co dzieje się w obozie Polki teraz? Rąbka tajemnicy dość niespodziewanie uchyla Daria Abramowicz.
Niecodzienny ruch Darii Abramowicz. Te zdjęcia mówią wiele
W ramach fazy grupowej United Cup Polska zmierzy się w Sydney z Niemcami i Holandią. "Biało-czerwoni" wyjdą na kort w poniedziałek 5 stycznia. Hubert Hurkacz zagra z Alexandrem Zverevem, a Iga Świątek spróbuje sił w starciu z Evą Lys. Zaplanowano również mecz Polska - Niemcy w mikście. Dwa dni później Hurkacz wstąpi naprzeciw Tallona Griekspoora, a Świątek rozegra mecz z Suzan Lamens. W tym samym dniu odbędzie się mikst Polska - Holandia.
Jak do występów na korcie przygotowuje się wiceliderka rankingu WTA? Oczywiście przede wszystkim z zaufanymi ludźmi u boku. Niebagatelną rolę w procesie niezmiennie odgrywa psycholog Daria Abramowicz. To z jej rad i wsparcia tenisistka korzysta od wielu lat, więc nie inaczej jest i teraz. Do sieci trafiło ich zdjęcie z kortu. Panie pogrążone są w rozmowie. To wymowny obrazek udowadniający, że w pogłoskach o tym, że Świątek i Abramowicz bardzo dobrze się dogadują i że psycholog jest mocnym punktem tenisowego teamu, nie ma przesady.
Fotografię udostępniła Abramowicz. Oprócz tego podzieliła się też kilkoma innymi ujęciami: widać fotkę Igi z kartką z napisem "reset", zbliżenie na ozdobioną naklejkami torbę na rakiety Świątek oraz obraz z psycholog na siłowni. "Przedsezonowe klimaty. Szlifowanie, przeformułowanie, docieranie do granic możliwości" - podsumowała te widoki Daria Abramowicz.
Taka aktywność na profilu psycholog to rzadkość. W tym roku opublikowała jedynie 13 wpisów. A prywatne ujęcia już niemal zawsze zachowuje dla siebie. W komentarzach zareagowali m.in. Wim Fissette oraz była tenisistka Paula Kania-Choduń. "Uuuu łapa rośnie!" - zażartowała, nawiązując do zdjęcia z siłowni. Doczekała się odpowiedzi Darii Abramowicz. "Klasyk mawia 'niceps'" - podsumowała.