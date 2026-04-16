A jednak, to nie plotki. Świątek ogłasza ws. Polski. Nie miała wyjścia

Tomasz Brożek

Wygrana na otwarcie rywalizacji w Stuttgarcie - to udany akcent na starcie współpracy Igi Świątek z nowym trenerem Francisco Roigiem. Po starciu z Laurą Siegemund nasza tenisistka musiała wracać jeszcze do sprawy zmian, jakie postanowiła przeprowadzić w swoim sztabie szkoleniowym. Przy okazji potwierdziła krążące plotki, o które wprost została zapytana, wygłaszając jednoznaczny komunikat dotyczący polskiego wątku.

article cover
Iga Świątek - obecnie czwarta zawodniczka rankingu WTA

Iga Świątek zanotowała udany powrót na światowe korty. Nasza była - i miejmy nadzieję także przyszła - liderka rankingu WTA rozpoczęła zmagania w Stuttgarcie od pewnego zwycięstwa 6:2, 6:3 z reprezentantką gospodarzy - Laurą Siegemund.

- Myślę, że bardzo dobrze czułam się na bekhendzie, na forhendzie też, jak odrzucałam moją przeciwniczkę top spinem. Chociaż przyznam, że na tej mączce z uwagi, że jest trochę szybciej, jest mniej okazji do zagrania takiej mega ciężkiej piłki, tak jak na mączce normalnej typu tej w Rzymie. Wciąż to dobrze działało. Często otwierałam sobie kort serwisem, więc mogłam od razu piłkę po returnie zagrać w drugą stronę i to też działało - cieszyła się po meczu Iga Świątek przed kamerą Canal+ Sport.

WTA Stuttgart. Iga Świątek pytana o Polskę. Wprost odparła

W pomeczowych wypowiedziach naszej tenisistki wciąż nie brakowało jednak i wątków zmiany trenera. Ten temat został podniesiony między innymi podczas konferencji prasowej z udziałem 24-latki.

- Kiedy postanowiłaś zmienić trenera, byłem zdziwiony, słysząc że chcesz, by ten nowy nie był Polakiem. To prawda? - zapytał Igę Świątek jeden z dziennikarzy. A sama zainteresowana potwierdziła krążące w środowisku plotki.

Szczerze mówiąc po wcześniejszej współpracy z Tomaszem (Wiktorowskim - przyp. red.) czuję, że to był najlepszy polski trener, jakiego można mieć, więc to nie było tak, że mieliśmy wiele opcji na pracę z doświadczonymi trenerami z Polski
rozpoczęła swój wywód dwukrotna triumfatorka turnieju w Stuttgarcie

Następnie Iga Świątek zdradziła, jakimi kryteriami kierowała się w poszukiwaniach następcy Wima Fissette'a.

- Tym razem szukałam kogoś, kto miał praktyczne doświadczenie, wie jak grać na mączce, a także będzie miał podobne pomysły do mnie pod względem odzyskania mojej solidnej gry, bez pośpiechu w wymianach - ogłosiła.

A te warunki spełniał właśnie Francisco Roig. Dlatego też czwarta obecnie rakieta świata postawiła właśnie na niego, nie interesując się - co sama przyznała - polskimi szkoleniowcami.

- Francisco miał podobny punkt widzenia, więc nie spoglądałam w stronę polskich trenerów, ponieważ nie mamy ich zbyt wielu - skwitowała sprawę Iga Świątek.

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja