A jednak to nie plotki. Jest decyzja: Zmiana kontynentu. Świątek już wie

Craig Tiley to postać doskonale znana w świecie tenisa. Pochodzący z Republiki Południowej Afryki 64-latek od 2006 roku pełnił funkcję dyrektora Australian Open, z czasem stając także na czele federacji zarządzającej tenisem na Antypodach. I to właśnie on reagował na burzę, jaka rozpętała się wokół tegorocznej edycji wielkoszlemowych zmagań w Melbourne wokół Coco Gauff, którą kamery nagrały po porażce z Eliną Switoliną.

W obronie Amerykanki stanęła między innymi Iga Świątek. - Pytanie brzmi, czy my jesteśmy tenisistkami, czy zwierzętami w zoo? One są obserwowane nawet przy wypróżnianiu. Byłoby miło mieć nieco prywatności. Nie zawsze che się być tak uważnie obserwowanym - oburzała się Polka.

A na jej słowa odpowiedział między innymi właśnie Craig Tiley - Chcemy wsłuchać się w prośby tenisistek i tenisistów, zrozumieć ich potrzeby i to, czego oczekują od nas. Słyszymy te głosy i zrobimy to co trzeba. Jest jednak cienka granica pomiędzy promowaniem zawodnika i turnieju, a obecnością kamer. Mamy mnóstwo obszarów, gdzie kamer nie ma. Pokoje trenerów, gdzie szkoleniowcy i zawodnicy mogą w spokoju współpracować. Do tego szatnie, pokoje do treningu, gabinet pielęgnacyjny, pokój do spania i odpoczynku. Tam nigdzie nie ma kamer - mówił były już opiekun Australian Open.

Wielka zmiana w świecie tenisa. Dyrektor Australian Open zmienia pracę

Były, bo oto potwierdziły się pogłoski krążące w środowisku od dłuższego czasu. Craig Tiley po długich dwóch dekadach postanowił bowiem opuścić swój dyrektorski stołek, zmieniając nie tylko pracodawcę, ale i kontynent. Teraz bowiem 64-latek został dyrektorem zarządzającym amerykańskim organem United States Tennis Association (USTA), co potwierdził już oficjalnie obie strony.

- Tiley jest powszechnie znany z tego, że podczas pełnienia swojej funkcji w Australii przyczynił się do ogromnego wzrostu popularności tenisa. (...) Tiley formalnie obejmie stanowisko dyrektora generalnego USTA w nadchodzących miesiącach, a jednocześnie będzie nadal ściśle współpracował z zarządem Tennis Australia, aby zapewnić płynne przekazanie kierownictwa - przekazały władze USTA.

Głos zabrał na łamach oficjalnego komunikatu także sam zainteresowany. - Tenis jest jednym z niewielu prawdziwie globalnych sportów, w które można grać przez całe życie, na każdym poziomie zaawansowania, i to właśnie stanowi o jego magii. Ma niesamowitą zdolność łączenia ludzi - zawodników, kibiców i całych społeczności - z różnych krajów oraz kultur. Jestem głęboko przekonany, że przed naszym sportem stoją ogromne możliwości. Przechodzimy od angażowania milionów osób, które uczestniczą w wydarzeniach na żywo, do łączenia się z miliardami fanów na całym świecie w sposób cyfrowy, przez cały rok. Jeśli będziemy nadal wprowadzać innowacje i opowiadać historię naszego sportu w fascynujący sposób, tenis będzie się tylko umacniał - przekazał.

Craig Tiley - były dyrektor Australian Open William West AFP

Iga Świątek AFP

Iga Świątek: Z tego jestem najbardziej zadowolona. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport