Tomasz Wiktorowski jest mocnym ogniwem teamu, jaki zebrała wokół siebie Iga Świątek , a pierwsze miejsce w rankingu WTA, które wywalczyła na koniec sezonu jego podopieczna, to także jego zawodowy sukces. A ten doceniany i dostrzegany jest zresztą nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Szkoleniowiec znalazł się w gronie nominowanych do nagrody dla najlepszego trenera . Jego rywalami są Brad Gilbert/Pere Riba, Anton Dubrov, Emil Miske, Stefano Vukov i Raemon Sluiter.

Fani obawiają się, że mimo niezaprzeczalnych osiągnięć Wiktorowski i będzie musiał obejść się smakiem i to nie on zostanie wyróżniony. Tak było w 2022 roku, kiedy to Iga dominowała na korcie, a jej trener i tak nie odebrał statuetki. Uhonorowano wówczas Davida Witta, który współpracuje z Jessicą Pegulą.