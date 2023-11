A jednak, to już oficjalne. Świątek poznała rywalkę, szykuje się prawdziwy maraton

We wtorek została potwierdzona ważna informacja dotycząca rozgrywek United Cup, która dotyczyła też naszej reprezentacji biorącej udział w tym turnieju. Wiedzieliśmy już, że Polska zagra w grupie z Hiszpanią. Na kolejną nominację trzeba było poczekać do dzisiaj. Ostatecznie ogłoszono, że naszym kolejnym grupowym rywalem będzie Brazylia. Szykuje się zatem niesamowite starcie z udziałem Igi Świątek. W meczu otwarcia dojdzie do rewanżowego pojedynku za półfinał Roland Garros.