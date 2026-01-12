Pozostały niespełna dwa tygodnie do 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Trwają licytacje, za pośrednictwem których można wspomóc charytatywną akcję firmowaną twarzą i nazwiskiem Jerzego Owsiaka. Ze wsparciem spieszą także przedstawiciele świata sportu. Jeremy Sochan przekazał na aukcję 45-minutową kolację online ze sobą, Mikołaj Marczyk zaoferował przejazd rajdówką w swoim towarzystwie, a Roman Biliński podarował kombinezon rajdowy. Hitem może być również wspólny bieg na Giewont z Justyną Kowalczyk-Tekieli. A to nie wszystko. Do akcji wkracza bowiem Iga Świątek.

Oto co Iga Świątek przekazała na WOŚP. Czegoś takiego jeszcze nie było

Już wszystko jasne. Wiadomo, co w tym roku będą mieli okazję wylicytować fani Igi Świątek, którzy zechcą wesprzeć WOŚP. Na aukcję trafiły rakieta i ręcznik z Wimbledonu 2025.

"Wyjątkowa gratka dla fanów tenisa i sportowych emocji! Na aukcję WOŚP trafia rakieta, którą Iga Świątek wygrała historyczny Wimbledon 2025, opatrzona jej własnoręcznym podpisem oraz oryginalny ręcznik z tego legendarnego turnieju" - czytamy w opisie aukcji.

To autentyczne pamiątki związane z jednym z największych sukcesów w historii polskiego sportu. Niepowtarzalna okazja, by stać się właścicielem fragmentu tenisowej historii i jednocześnie wesprzeć szczytny cel

Takiego przedmiotu na licytacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jeszcze nie było. I rakieta i ręcznik z Wimbledonu wiążą się z niezapomnianymi wspomnieniami nie tylko dla Igi, lecz także dla jej kibiców. Mają też swoją historię. Wszak media z całego świata rozpisywały się w wakacje o tym, jak Świątek "podkradała" wimbledońskie ręczniki, a nagrania to dokumentujące szybko stawały się hitem sieci.

Sama tenisistka podkreślała, że właśnie ręczniki z londyńskiego Wielkiego Szlema mają dla niej wartość sentymentalną i że lubi przywozić kilka z nich do domu. "Szczerze mówiąc, myślę, że za jakieś 30 lat to będzie najlepsza możliwa pamiątka" - opowiadała w wywiadzie. Teraz istnieje unikalna szansa, by taki przedmiot mieć u siebie.

Przy okazji poprzednich edycji WOŚP można było wylicytować rakietę i piłkę z French Open, rakietę z zawodów w Rzymie oraz prywatny trening, rakietę z Roland Garros wraz z zaproszeniem na mecz Świątek w pierwszej rundzie we French Open w Paryżu w 2023 roku oraz spotkanie w kuluarach, elegancką suknię z sesji na WTA Finals w Cancun, a także zestaw klocków i rakietę z sezonu 2024.

Do tej pory na wszystkich aukcjach WOŚP z przedmiotami od Igi Świątek zgromadzono 761 tysięcy złotych.

Iga Świątek po wygraniu United Cup: Do trzech razy sztuka Polsat Sport

Iga Świątek wygrała Wimbledon 2025 DAISUKE URAKAMI AFP

Iga Świątek w trakcie Wimbledonu 2025 Kirill Kudryavtsev AFP

Jerzy Owsiak Lukasz Gdak/East News East News