A jednak, Świątek podjęła kluczową decyzję ws. WOŚP. To oficjalne, Owsiak już wie

Katarzyna Pociecha

Katarzyna Pociecha

Przez długi czas nie było informacji o wsparciu Igi Świątek dla tegorocznej edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. A jednak, teraz wszystko już jasne. Oficjalnie ogłoszono, że tenisistka podjęła kluczową decyzję i przekazała na licytację dwa unikalne przedmioty. Poinformowano o tym Jerzego Owsiaka oraz cały sztab WOŚP.

Dwie wyraźnie widoczne osoby w zestawieniu portretowym, mężczyzna w kolorowych okularach i czarnej koszulce z nadrukiem oraz kobieta w eleganckim, szarym golfie, oboje zwróceni w stronę aparatu, z neutralnymi wyrazami twarzy.
Jerzy Owsiak, Iga ŚwiątekMarek Lapis / Forum/AFP JastrzebowskiAgencja FORUM

Pozostały niespełna dwa tygodnie do 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Trwają licytacje, za pośrednictwem których można wspomóc charytatywną akcję firmowaną twarzą i nazwiskiem Jerzego Owsiaka. Ze wsparciem spieszą także przedstawiciele świata sportu. Jeremy Sochan przekazał na aukcję 45-minutową kolację online ze sobą, Mikołaj Marczyk zaoferował przejazd rajdówką w swoim towarzystwie, a Roman Biliński podarował kombinezon rajdowy. Hitem może być również wspólny bieg na Giewont z Justyną Kowalczyk-Tekieli. A to nie wszystko. Do akcji wkracza bowiem Iga Świątek.

    Oto co Iga Świątek przekazała na WOŚP. Czegoś takiego jeszcze nie było

    Już wszystko jasne. Wiadomo, co w tym roku będą mieli okazję wylicytować fani Igi Świątek, którzy zechcą wesprzeć WOŚP. Na aukcję trafiły rakieta i ręcznik z Wimbledonu 2025.

    "Wyjątkowa gratka dla fanów tenisa i sportowych emocji! Na aukcję WOŚP trafia rakieta, którą Iga Świątek wygrała historyczny Wimbledon 2025, opatrzona jej własnoręcznym podpisem oraz oryginalny ręcznik z tego legendarnego turnieju" - czytamy w opisie aukcji.

    To autentyczne pamiątki związane z jednym z największych sukcesów w historii polskiego sportu. Niepowtarzalna okazja, by stać się właścicielem fragmentu tenisowej historii i jednocześnie wesprzeć szczytny cel
    - dodano.

    Takiego przedmiotu na licytacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jeszcze nie było. I rakieta i ręcznik z Wimbledonu wiążą się z niezapomnianymi wspomnieniami nie tylko dla Igi, lecz także dla jej kibiców. Mają też swoją historię. Wszak media z całego świata rozpisywały się w wakacje o tym, jak Świątek "podkradała" wimbledońskie ręczniki, a nagrania to dokumentujące szybko stawały się hitem sieci.

    Sama tenisistka podkreślała, że właśnie ręczniki z londyńskiego Wielkiego Szlema mają dla niej wartość sentymentalną i że lubi przywozić kilka z nich do domu. "Szczerze mówiąc, myślę, że za jakieś 30 lat to będzie najlepsza możliwa pamiątka" - opowiadała w wywiadzie. Teraz istnieje unikalna szansa, by taki przedmiot mieć u siebie.

    Przy okazji poprzednich edycji WOŚP można było wylicytować rakietę i piłkę z French Open, rakietę z zawodów w Rzymie oraz prywatny trening, rakietę z Roland Garros wraz z zaproszeniem na mecz Świątek w pierwszej rundzie we French Open w Paryżu w 2023 roku oraz spotkanie w kuluarach, elegancką suknię z sesji na WTA Finals w Cancun, a także zestaw klocków i rakietę z sezonu 2024.

    Do tej pory na wszystkich aukcjach WOŚP z przedmiotami od Igi Świątek zgromadzono 761 tysięcy złotych.

    Tenisistka w białym stroju i czapce zaciska pięści, wyraża silne emocje i radość po udanym zagraniu, siedząc na korcie tenisowym.
    Iga Świątek wygrała Wimbledon 2025DAISUKE URAKAMIAFP
    Tenisistka w białym stroju wykonuje dynamiczne uderzenie na korcie trawiastym, w tle widownia oraz elementy stadionu.
    Iga Świątek w trakcie Wimbledonu 2025Kirill KudryavtsevAFP
    Jerzy Owsiak
    Jerzy OwsiakLukasz Gdak/East NewsEast News

