A jednak, Sabalenka w końcu to ogłosiła. Białorusinka wprost o Idze Świątek

WTA w Rzymie. Aryna Sabalenka zabrała głos w sprawie Igi Świątek

- Nie powiedziałabym, że w ostatnim meczu z Igą przy tych ważnych punktach zrobiłam coś nie tak. Ja wykonywałam dobrze swoją robotę, ale ona robiła to nieco lepiej. Tu decydowały małe rzeczy. Więc tu nie chodzi o nawierzchnię, to proces. Uczysz się na podstawie drobnych błędów, które popełniasz w trakcie meczu. Później nad nimi pracujesz i następnym razem starasz się wypaść lepiej. To taki mały progres, by codziennie stawać się lepszym o kilka procent, mając nadzieję na lepsze wyniki - rozwinęła swoją wypowiedź białoruska tenisistka.