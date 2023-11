A jednak, rywalka Świątek potwierdza. Chce już wyjechać. Ma tego wszystkiego dość

Turniej WTA Finals w Cancun zanim jeszcze na dobre się rozpoczął, budził ogromne kontrowersje. Już przed turniejem liderka rankingu WTA Aryna Sabalenka wprost powiedziała, co o tym wszystkim myśli. Wydawało się jednak, że skoro korty zostały wybudowane, a turniej ruszył, sprawa jest zamknięta. Potem jednak lawina emocji ruszyła na dobre.

Białorusinka zarzuciła władzom WTA brak szacunku dla zawodniczek, w czym zresztą nie była osamotniona i niemal każda kolejna konferencja prasowa kończyła się uszczypliwościami względem organizacji turnieju w Meksyku.

Będąc szczerą, to kolejny poziom braku szacunku WTA do zawodniczek. Momentami nie czułam się w ogóle bezpiecznie, poruszając się po korcie. To nie jest standard, jakiego oczekujemy od turnieju WTA Finals. Dziękuję za kolejne wyzwanie, które przygotowaliście, by szybko zaadaptować się do takich warunków. Dziękuję, ale to nie jest coś, czego oczekuję od turnieju tej rangi ~ grzmiała po swoim pierwszym meczu Sabalenka.

Impreza w Cancun odbywa się na terenie luksusowego ośrodka hotelowego Paradisus, obok plaży nad Morzem Karaibskim. I choć zapowiadano, że wszystko jest pod kontrolą , kilka dni przed rozpoczęciem rozgrywek w mediach społecznościowych pojawiły się niepokojące obrazki ukazujące raczej plac budowy, niż nowy kort. Niby przed rozpoczęciem zmagań kort został wybudowany, ale jego jakość jest bardzo dyskusyjna.



"Mam wrażenie, że jakość każdej z nas nie jest tu najwyższa. Widać to po niewymuszonych błędach. Niektóre zawodniczki mają większe trudności, inne być może radzą sobie nieco lepiej... Myślę, że warunki są trudne. Nie czuję, że mogę pokazać na korcie wszystko, co potrafię. Jesteśmy w pewnym sensie ograniczone, jeśli chodzi o to, co możemy zrobić w takich warunkach" - mówiła z kolei bardzo dyplomatycznie Jelena Rybakina.

Debiutantka załamana. Chce już wyjechać z Cancun

Bardzo mocno na temat tego, co dzieje się w Cancun, wypowiada się także debiutująca w imprezie Marketa Vondrousova. Czeszka nie ukrywał, że to dla niej bardzo duże rozczarowanie. Nie dość, że ma za sobą dwie porażki, w tym w pierwszym meczu z Igą Świątek, to jeszcze warunki, jakie zastała w turnieju, na który pracowała cały rok, są fatalne.

Jest tragicznie, to jest szalone. Kort jest naprawdę dziwny, do tego jest wietrzenie. Cieszę się, że zaraz to się skończy i będę mogła wyjechać. Jestem zdrowa, ale to wszystko mnie przeraża. Cieszę się, że został mi tylko ostatni mecz ~ przyznała rozgoryczona zawodniczka.

Już wcześniej zresztą Czeszka nie gryzła się w język, akcentując, że nie tak powinno się traktować najlepsze zawodniczki świata.

"Moje pierwsze zawody WTA Finals nie są takie, jak sobie to wyobrażałam. Pracujemy ciężko cały rok, żeby dostać się do turnieju, a na końcu jest po prostu rozczarowanie. Obiekt nie jest całkiem gotowy na mecze. Z mojej perspektywy wygląda to tak, jakby ludzie z WTA byli kompletnie niezainteresowani co my - tenisistki, które muszą grać na takim korcie - w ogóle czujemy. Czujemy, że nikt nas nie słucha i nikt nie jest zainteresowany naszym zdaniem. To smutne" - powiedziała po meczu z Polką.



Świątek punktuje organizatorów. "Wstyd"

Swoje zdanie na temat organizacji turnieju w Cancun wyraziła także Iga Świątek. Wiceliderka rankingu WTA odniosła się zresztą nie tylko do jakości obiektu i pogody, przeszkadzającej zawodniczkom w normalnej rywalizacji, ale także atmosfery, jaka panuje w Meksyku.

Zdaję sobie sprawę, że decyzję o grze tu podjęto bardzo późno, ale marketing musi być lepszy. Właściwie to trochę wstyd, że gramy przy w połowie pustych trybunach. To powinno być święto tenisa, a jest jak jest... ~ oświadczyła Polka.

To wszystko może doprowadzić do buntu zawodniczek. Według informacji "The Athletic" 21 zawodniczek (wśród nich m.in. Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina) wystosowało do WTA list, w którym domaga się m.in. podwyższenia wynagrodzeń, poprawy warunków na turniejach, bardziej elastycznych oraz zrównoważonych harmonogramów imprez i zagwarantowania przedstawicielce z grupy miejsca w Radzie WTA. Na odpowiedź czekano do 13 października, ale ta nie nadeszła.

