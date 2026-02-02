Partner merytoryczny: Eleven Sports

A jednak, Rybakina przed Świątek. Polka spadła na trzecie miejsce

Rafał Sierhej

Jelena Rybakina rok 2025 zakończyła wymarzonym triumfem w WTA Finals. Z kolei ten 2026 rozpoczęła od jeszcze cenniejszego zwycięstwa w Australian Open. Kazaszka w ostatnich miesiącach wyrosła na największą rywalkę dla Aryny Sabalenki, większą nawet od Igi Świątek. Rankning WTA zdaje się powoli oddawać te różnice. W zestawieniu ELO autorstwa TennisAbstract, Kazaszka właśnie wyprzedziła Igę. Polka spadła na trzecie miejsce.

Dwie zawodniczki tenisowe wymieniają uścisk dłoni przy siatce po zakończonym meczu, jedna ubrana w fioletowy strój, druga w jasnoniebieski. W tle rozmyte światła hali sportowej.
Rybakina wyprzedziła Świątek w rankingu ELORobert PrangeGetty Images

Iga Świątek od 2022 roku zbudowała sobie niewiarygodną pozycję w tenisie. Polka właściwie przez ostatnie lata miała tylko jedną rywalkę - Arynę Sabalenkę. W ostatnich miesiącach w tej kwestii sporo się zmieniło. Świątek zaczęła bowiem znacząco tracić dystans do Białorusinki.

Chętnych pań do rozbicia hegemonii tego duetu jest wiele. Przez lata wydawało się, że najbliżej wskoczenia między tę dwójkę jest Coco Gauff. Amerykanka nie należy jednak do najbardziej regularnych tenisistek. W ostatnich miesiącach bardzo dużą regularnością popisuje się za to Jelena Rybakina.

Rybakina przed Świątek. Jest aktualizacja

Kazaszka w ostatniej chwili zapewniła sobie awans do WTA Finals 2025 i ostatecznie wygrała cały turniej, w finale pokonując właśnie Sabalenkę. Dobrą formę przełożyła także na 2026 rok, a konkretnie jego początek. W Australian Open straciła ledwie seta, a w finale pokonała... Arynę Sabalenkę.

Ten triumf zapewnił Rybakinie wielki zysk w rankingu WTA, a także skok na trzecie miejsce w tym zestawieniu, więc powrót na najwyższą lokatę w karierze. Strata do drugiej Igi Świątek wynosi już mniej niż 400 punktów. W tej kwestii wszystko może się bardzo zmienić i być może niebawem Kazaszka wyprzedzi Polkę.

Ta sztuka udała się jej już jeśli chodzi o ranking ELO, a więc zestawienie tenisistek, oceniające obecną siłę gry. Liderką zestawienia opublikowanego przez TennisAbstract pozostaje oczywiście Aryna Sabalenka. Białorusinka ma 2224.6 punktów. Nastąpiła jednak zmiana za jej plecami.

Jelena Rybakina po Australian Open wyprzedziła bowiem Igę Świątek. Kazaszka w tym momencie ma 2170.1 punktów, z kolei siłę gry Igi wyliczono na 2119.7 oczek. Tuż za Polką plasuje się jeszcze Coco Gauff, która jako ostatnia z zawodniczek przekroczyła granicę 2100 punktów.

Iga Świątek może wyprzedzić Arynę Sabalenkę w rankingu WTA po Australian Open 2025
Iga Świątek może wyprzedzić Arynę Sabalenkę w rankingu WTA po Australian Open 2025LUKE HALES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / KARIM JAAFAR / AFPAFP
Dwie kobiety w sportowych strojach tenisowych, każda w czapce z daszkiem, skoncentrowane odwrócone lekko w różne strony, obie zamyślone lub skupione, czarne tło podkreśla ich sylwetki.
Iga Świątek i Jelena Rybakina rywalizowały ze sobą o półfinał Australian Open 2026Paul Crock / AFP / Mark Avellino / ANADOLU / Anadolu via AFPAFP
Dwie zawodniczki grające w tenisa, każda w dynamicznej pozie podczas uderzenia piłki, obie skupione na grze, ubrana w sportowe stroje, w tle widoczne rozmyte elementy kortu.
Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina rywalizowały o tytuł w Australian Open 2026Martin KEEP / IZHAR KHAN / AFPAFP
