A jednak rozłam w sztabie Świątek? Alarm tuż przed turniejem w Toronto

"Trenerzy się zmieniają, ale większość składu jest ta sama. Iga chyba bardziej ufa Darii Abramowicz, Maciejowi Ryszczukowi niż kolejnym szkoleniowcom" - alarmuje Lech Sidor w rozmowie dla serwisów Polska Press.

Przy okazji zdecydowanie wypowiada się na temat Francisca Roiga i ocenia ruch Igi Świątek, która podjęła działania zmierzające do zatrudnienia drugiego trenera. W podejściu tenisistki zauważa coś, co może być pewną trudnością we współpracy. Chodzi o osobowość 25-latki.

Gorzkie słowa pod adresem Francisca Roiga

"Może taki drugi trener rzeczywiście byłby potrzebny, ale czy to Idze pomoże, nie wiadomo, dopóki się nie pojawi. Świątek generalnie nie jest otwarta na przyjęcie do swojego sztabu byle kogo" - mówi Sidor.

Jego zdaniem Iga jest "skryta i trzeba wiele czasu, aby ktoś nowy do niej dotarł". Jaki jest zatem przepis na sukces? Sama musi nabrać przeświadczenia, że "warto komuś zaufać i rzucić się za jego metodami pracy jak w ogień".

Dotychczasowej współpracy Świątek i Roiga ekspert nie ocenia zbyt wysoko. "Jak patrzę na jego przeszłość trenerską, to nie bardzo widzę, że to jest dla Igi najlepszy trener na świecie. Wprowadzanie u niej bardziej spokojnej i cierpliwej gry do końca mnie nie przekonuje. Do tego nie trzeba też trenera z tak zwanej pierwszej ligi" - objaśnia.

Sam jego warsztat również mnie nie wala z nóg

Wie, że Roig przez lata współpracował z Rafaelem Nadalem, którym to Iga Świątek się inspiruje, ale zaznacza, że Hiszpan nigdy nie był pierwszym trenerem Rafy. "Stał raczej w drugim rzędzie", był specem od analiz oraz rozszyfrowywania rywali.

"Nadal miał w karierze dwóch trenerów, swojego wujka Toniego oraz Carlosa Moyę, a także czternastu pomagierów. Roig był dobrym doradcą, ale nie był nigdy jego pierwszym trenerem" - opowiada.

Co dzieje się z Igą Świątek? "Głowa i psychika nie wytrzymują pewnych założeń"

Sidor nie jest pewien, czy Roig tak całkiem dotarł do Świątek. Zaproponował jej więcej spokoju w grze na korcie, ale to - zdaniem eksperta - tyle. Twierdzi, że taką radą mogłaby podzielić się z tenisistką także AI, wcale nie potrzeba do tego trenera.

Jego zdaniem naciski należałoby położyć na pracę mentalną. W jego ocenie problemem Igi nie są bowiem kwestie czysto techniczne jak forhend albo bekhend, a coś zupełnie innego.

"Jej głowa i psychika nie wytrzymują pewnych założeń, które trener chce wprowadzać w życie. Gdy nie udaje się jej tego realizować, wraca do czasów współpracy z Wimem Fissetem, gdy często była sfrustrowana" - wyjaśnia.

Rzeczywiście, gdy mecz nie układa się po myśli Igi, nieraz wracają demony przeszłości i pojawiają się nerwy na korcie. A to przekłada się na jej grę, w którą wkradają się pośpiech oraz błędy.

Wówczas Iga bardziej przegrywa sama ze sobą, niż ktoś ją ogrywa

Kibice czekają jednak na przełom i poprawę formy polskiej tenisistki. Być może pierwszym krokiem ku lepszemu będzie zbliżający się turniej w Toronto (2-13 sierpnia). Już niebawem Iga Świątek pozna swoją pierwszą rywalkę. Losowanie drabinki do turnieju głównego zaplanowano na piątek 31 lipca.





Emocje w tie-breaku. Nerwowa reakcja Igi Świątek. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport