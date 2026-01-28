A jednak rezygnacja. Świątek sama oficjalnie ogłasza po porażce z Rybakiną

W tym roku Iga Świątek na pewno nie skompletuje Karierowego Wielkiego Szlema. Brakuje jej już tylko tytułu z Australian Open, ale po porażce z Jeleną Rybakiną (5:7, 6:1) będzie musiała obejść się smakiem. Przynajmniej na razie. Po meczu z Kazaszką Polka pojawiła się na konferencji prasowej, podczas której przekazała ważny komunikat. Zapadła bowiem przełomowa decyzja dotycząca jej tenisowego kalendarza. Wzbraniała się przed jej podjęciem długo, lecz już dość.

W trakcie konferencji padło pytanie o to, czy Świątek nie potrzebowałaby więcej czasu, by poprawić niektóre elementy swojej gry. Iga odniosła się do tego przychylnie. Przyznała, że istotnie okres między turniejami jest za krótki, żeby wprowadzić pewne zmiany. "Przez ostatnie lata trudno było mi podjąć taką decyzję, ale w tym roku próbuję zmienić swoje podejście. Myślę, że na pewno opuścimy jakieś turnieje rangi 1000. Nigdy wcześniej nie byłam w takiej sytuacji, więc nie wiem, jak to wyjdzie" - zadeklarowała polska tenisistka.

Ale sądzę, że to konieczne, ponieważ jeśli chcesz poprawić swoją grę - chyba że chcesz pozostać na tym samym poziomie i po prostu przygotowywać się do każdego turnieju - wtedy można tak robić i grać dobrze. Jeżeli chcę coś poprawić, to dobrze byłoby mieć na to czas. Krótki okres nie daje ku temu możliwości

Świątek skomentowała też swoje odczucia względem porażki z Rybakiną. Przyznała, że z rezultatu starcia oczywiście nie jest zadowolona. Mecz oceniła jako ten rozgrywany na wysokiej intensywności. W pierwszym secie gra była dość wyrównana, lecz drugi to już dominacja Kazaszki. "Nie serwowałam tak dobrze, jak na przykład w Cincinnati. Mój serwis był dość przeciętny" - przyznała szczerze.

Z Melbourne wyjedzie z zawodowymi doświadczeniami, choć bez wielkich tenisowych lekcji dotyczących tego, nad czym powinna popracować. Jest dobrze zorientowana we własnych potrzebach i wie, nad jakimi technicznymi elementami powinna się pochylić. Co konkretnie ma na myśli? Na przykład niektóre elementy serwisu. Będzie też chciała wyplenić stare nawyki. "Z pewnością są rzeczy, które mogę zmienić, żeby grać lepiej. Spróbuję to zrobić w najbliższych tygodniach i miesiącach" - zadeklarowała.

Iga Świątek, Australian Open 2026 IZHAR KHAN AFP

Iga Świątek, Australian Open 2026 IZHAR KHAN AFP

Iga Świątek i Jelena Rybakina IZHAR KHAN AFP