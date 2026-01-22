Walkę o skompletowanie Karierowego Wielkiego Szlema Iga Świątek rozpoczęła od starcia z kwalifikantką Yue Yuan, która sprawiła jej nadspodziewanie wiele problemów, doprowadzając nawet do tie-breaka w pierwszym secie. Na dystansie dwóch partii nie była jednak w stanie dorównać poziomem drugiej rakiecie świata, która następnie trafiła na Marie Bouzkovą.

Czeszka postraszyła nieco polską tenisistkę w drugiej odsłonie czwartkowego pojedynku, obejmując w pewnym momencie prowadzenie 3:1. Odpowiedź Igi Świątek była jednak brutalnie skuteczna. 24-latka wygrała pięć kolejnych gemów, pieczętując swój awans do trzeciej rundy Australian Open, w której zmierzy się z Rosjanką Anną Kalinską.

- Świetnie się czułam, grając dzisiaj. Byłam bardziej swobodna niż w pierwszej rundzie, więc chciałam iść w to na całego. Warunki jednak nie są łatwe. Nie wiem, czy było to czuć na trybunach, ale na korcie jest bardzo wietrznie. Musiałam się do tego dostosować. Dlatego jestem zadowolona ze swojego występu. To na pewno - powiedziała tuż po meczu dumna z siebie Polka.

Podczas rozmowy przeprowadzonej na korcie Andrea Petković zapytała Igę Świątek także o to, jak wygląda jej wolny czas w Australii. - Każdy dzień jest dniem plażowym. To sprawia mi wielką przyjemność. Po prostu cieszę się pobytem w Australii, szczerze. Mam nadzieję tylko, że wiatr się uspokoi. Na plaży bardzo wieje. Ale wczoraj spędziłam też sporo czasu na pracy, żeby to zbalansować - usłyszała w odpowiedzi.

Australian Open. Zaskakujące wyznanie Igi Świątek. Padło na konferencji

Temat powrócił jednak później, choć w nieco innej formie - podczas konferencji prasowej. A wówczas Iga całkowicie zaskoczyła swoją odpowiedzią, mówiąc o ataku choroby, która dopadła ją w ostatnich dniach.

- W ciągu ostatnich dni skupiałam się na trenowaniu. Byłam też, nie wiem czy to słyszycie, lekko chora - powiedziała z lekką chrypą w głosie Iga Świątek. - Chciałam więc tylko wrócić do dobrej formy i nie robiłam zbyt wiele, szczerze mówiąc. Nie byłam w stanie - dodała natychmiast.

- Pijesz dużo herbaty, gdy jesteś chora? Co robisz? - dopytała ją dziennikarka, która rozpoczęła temat.

- W domu tak. Ale tutaj musiałabym iść do sklepu. Odpuściłam to sobie. Ale lubię herbatę - odpowiedziała Iga Świątek.

Iga Świątek AFP

Iga Świątek Ng Han Guan/Associated Press/East News East News

Iga Świątek - wiceliderka rankingu WTA Artur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

