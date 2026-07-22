A jednak "ostatni taniec" Świątek na długo? Oficjalny komunikat z Chin
Organizatorzy turnieju w Wuhan potwierdzają udział Igi Świątek w zaplanowanym na początek października turnieju. Możliwe, że będzie to "ostatni taniec" Polki w tym sezonie, a potem na kilka miesięcy pożegna się ona z kortem. Wiele zależy od jej formy fizycznej i mentalnej oraz sytuacji w WTA Race. Na razie Iga zajmuje w zestawieniu miejsce, które eliminuje ją z gry o udział w WTA Finals.
Iga Świątek weźmie udział w turnieju WTA 1000 w chińskim Wuhan. Tak wynika z nowego komunikatu przekazanego przez organizatorów za pośrednictwem mediów społecznościowych. Na oficjalnym profilu zamieszczono wpis z serią zdjęć Polki i datą: 9 października 2026 roku.
"Jazda!", "Jeden z kilku turniejów, którego Iga do tej pory nie wygrała. Mam nadzieję, że w końcu to zrobi" - reagują kibice w komentarzach. Występ w Chinach jest o tyle ważny, że może być to ostatni raz w 2026 roku, kiedy Świątek pojawi się na korcie.
Świątek weźmie udział w WTA 1000 w Wuhan. A co z WTA Finals?
Możliwe, że turniej w Wuhan będzie dla Igi Świątek tym ostatnim w bieżącym sezonie. Na ten moment szans Polki na zakwalifikowanie się do WTA Finals nie ocenia się bowiem specjalnie wysoko.
Iga zajmuje 12. miejsce w rankingu WTA Race, który wyłoni osiem zawodniczek z awansem do wieńczącego sezon turnieju finałowego w USA (8-15 listopada). Do tej pory zebrała 1954 pkt i do 8. lokaty traci 1530 "oczek".
W tej chwili najlepsza ósemka kształtuje się następująco:
- Mirra Andriejewa (4999 pkt)
- Aryna Sabalenka (4945)
- Jelena Rybakina (4627)
- Karolina Muchova (4270)
- Elina Switolina (4116)
- Jessica Pegula (3950)
- Linda Noskova (3674)
- Coco Gauff (3484)
Nad Świątek są jeszcze Sorana Cirstea (2045), Victoria Mboko (2393) oraz Marta Kostiuk (3275). Wszystkie mają teoretycznie większe szanse niż Polka na udział w WTA Finals 2026.
W praktyce sprawa wygląda trochę inaczej. Wiadomo, że Mboko w najbliższym czasie nie dopisze ani jednego punktu do dotychczasowego dorobku. Przez kontuzję nie zagra w Toronto i Cincinnati, pod dużym znakiem zapytania stoi też jej występ w US Open. Na razie nie znalazła się na listach startowych do Wielkiego Szlema w Nowym Jorku.
Co dalej z sezonem Igi Świątek? Możliwe zwroty akcji
W zeszłym roku zawody w Wuhan były dla Świątek ostatnimi w regularnym sezonie (z pominięciem WTA Finals). Zatrzymała się wówczas na etapie ćwierćfinału, przegrywając z Jasmine Paolini 1:6, 2:6.
I teraz Chiny mogą być dla niej ostatnim przystankiem w sezonie. Chyba że podczas wcześniejszych turniejów nazbiera tyle punktów, że zbliży się do czołowej ósemki WTA Race i będzie miała realne szanse na udział w finałach w Indian Wells. Wtedy być może rozważy dodatkowe starty.
Inny scenariusz zakłada, że jeśli w Toronto, Cincinnati i US Open Polce pójdzie naprawdę kiepsko, może odwołać podróż do Azji i zakończyć sezon przedwcześnie.
Tak czy inaczej, jeżeli tegoroczna edycja WTA Finals po raz pierwszy od 2021 roku odbędzie się bez udziału Świątek, Iga pożegna się z kortem na dłużej. Przerwa potrwa od trzech do czterech miesięcy, aż do Australian Open 2027 (17-31 stycznia). To dłużej niż przez ostatnie kilka lat.