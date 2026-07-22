A jednak "ostatni taniec" Świątek na długo? Oficjalny komunikat z Chin

Katarzyna Pociecha

Oprac.: Katarzyna Pociecha

Organizatorzy turnieju w Wuhan potwierdzają udział Igi Świątek w zaplanowanym na początek października turnieju. Możliwe, że będzie to "ostatni taniec" Polki w tym sezonie, a potem na kilka miesięcy pożegna się ona z kortem. Wiele zależy od jej formy fizycznej i mentalnej oraz sytuacji w WTA Race. Na razie Iga zajmuje w zestawieniu miejsce, które eliminuje ją z gry o udział w WTA Finals.

Iga Świątek podczas zeszłorocznego turnieju w chińskim Wuhan
Iga Świątek podczas zeszłorocznego turnieju w chińskim WuhanWUHAN OPEN OFFICIAL 2025/VCG via Getty ImagesGetty Images

Iga Świątek weźmie udział w turnieju WTA 1000 w chińskim Wuhan. Tak wynika z nowego komunikatu przekazanego przez organizatorów za pośrednictwem mediów społecznościowych. Na oficjalnym profilu zamieszczono wpis z serią zdjęć Polki i datą: 9 października 2026 roku.

"Jazda!", "Jeden z kilku turniejów, którego Iga do tej pory nie wygrała. Mam nadzieję, że w końcu to zrobi" - reagują kibice w komentarzach. Występ w Chinach jest o tyle ważny, że może być to ostatni raz w 2026 roku, kiedy Świątek pojawi się na korcie.

Świątek weźmie udział w WTA 1000 w Wuhan. A co z WTA Finals?

Możliwe, że turniej w Wuhan będzie dla Igi Świątek tym ostatnim w bieżącym sezonie. Na ten moment szans Polki na zakwalifikowanie się do WTA Finals nie ocenia się bowiem specjalnie wysoko.

Iga zajmuje 12. miejsce w rankingu WTA Race, który wyłoni osiem zawodniczek z awansem do wieńczącego sezon turnieju finałowego w USA (8-15 listopada). Do tej pory zebrała 1954 pkt i do 8. lokaty traci 1530 "oczek".

W tej chwili najlepsza ósemka kształtuje się następująco:

  1. Mirra Andriejewa (4999 pkt)
  2. Aryna Sabalenka (4945)
  3. Jelena Rybakina (4627)
  4. Karolina Muchova (4270)
  5. Elina Switolina (4116)
  6. Jessica Pegula (3950)
  7. Linda Noskova (3674)
  8. Coco Gauff (3484)

Nad Świątek są jeszcze Sorana Cirstea (2045), Victoria Mboko (2393) oraz Marta Kostiuk (3275). Wszystkie mają teoretycznie większe szanse niż Polka na udział w WTA Finals 2026.

W praktyce sprawa wygląda trochę inaczej. Wiadomo, że Mboko w najbliższym czasie nie dopisze ani jednego punktu do dotychczasowego dorobku. Przez kontuzję nie zagra w Toronto i Cincinnati, pod dużym znakiem zapytania stoi też jej występ w US Open. Na razie nie znalazła się na listach startowych do Wielkiego Szlema w Nowym Jorku.

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Katarzyna Pociecha

Co dalej z sezonem Igi Świątek? Możliwe zwroty akcji

W zeszłym roku zawody w Wuhan były dla Świątek ostatnimi w regularnym sezonie (z pominięciem WTA Finals). Zatrzymała się wówczas na etapie ćwierćfinału, przegrywając z Jasmine Paolini 1:6, 2:6.

I teraz Chiny mogą być dla niej ostatnim przystankiem w sezonie. Chyba że podczas wcześniejszych turniejów nazbiera tyle punktów, że zbliży się do czołowej ósemki WTA Race i będzie miała realne szanse na udział w finałach w Indian Wells. Wtedy być może rozważy dodatkowe starty.

Inny scenariusz zakłada, że jeśli w Toronto, Cincinnati i US Open Polce pójdzie naprawdę kiepsko, może odwołać podróż do Azji i zakończyć sezon przedwcześnie.

Tak czy inaczej, jeżeli tegoroczna edycja WTA Finals po raz pierwszy od 2021 roku odbędzie się bez udziału Świątek, Iga pożegna się z kortem na dłużej. Przerwa potrwa od trzech do czterech miesięcy, aż do Australian Open 2027 (17-31 stycznia). To dłużej niż przez ostatnie kilka lat.

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