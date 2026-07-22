A jednak "ostatni taniec" Świątek na długo? Oficjalny komunikat z Chin

Iga Świątek weźmie udział w turnieju WTA 1000 w chińskim Wuhan. Tak wynika z nowego komunikatu przekazanego przez organizatorów za pośrednictwem mediów społecznościowych. Na oficjalnym profilu zamieszczono wpis z serią zdjęć Polki i datą: 9 października 2026 roku.

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"Jazda!", "Jeden z kilku turniejów, którego Iga do tej pory nie wygrała. Mam nadzieję, że w końcu to zrobi" - reagują kibice w komentarzach. Występ w Chinach jest o tyle ważny, że może być to ostatni raz w 2026 roku, kiedy Świątek pojawi się na korcie.

Świątek weźmie udział w WTA 1000 w Wuhan. A co z WTA Finals?

Możliwe, że turniej w Wuhan będzie dla Igi Świątek tym ostatnim w bieżącym sezonie. Na ten moment szans Polki na zakwalifikowanie się do WTA Finals nie ocenia się bowiem specjalnie wysoko.

Iga zajmuje 12. miejsce w rankingu WTA Race, który wyłoni osiem zawodniczek z awansem do wieńczącego sezon turnieju finałowego w USA (8-15 listopada). Do tej pory zebrała 1954 pkt i do 8. lokaty traci 1530 "oczek".

W tej chwili najlepsza ósemka kształtuje się następująco:

Mirra Andriejewa (4999 pkt) Aryna Sabalenka (4945) Jelena Rybakina (4627) Karolina Muchova (4270) Elina Switolina (4116) Jessica Pegula (3950) Linda Noskova (3674) Coco Gauff (3484)

Nad Świątek są jeszcze Sorana Cirstea (2045), Victoria Mboko (2393) oraz Marta Kostiuk (3275). Wszystkie mają teoretycznie większe szanse niż Polka na udział w WTA Finals 2026.

W praktyce sprawa wygląda trochę inaczej. Wiadomo, że Mboko w najbliższym czasie nie dopisze ani jednego punktu do dotychczasowego dorobku. Przez kontuzję nie zagra w Toronto i Cincinnati, pod dużym znakiem zapytania stoi też jej występ w US Open. Na razie nie znalazła się na listach startowych do Wielkiego Szlema w Nowym Jorku.

Co dalej z sezonem Igi Świątek? Możliwe zwroty akcji

W zeszłym roku zawody w Wuhan były dla Świątek ostatnimi w regularnym sezonie (z pominięciem WTA Finals). Zatrzymała się wówczas na etapie ćwierćfinału, przegrywając z Jasmine Paolini 1:6, 2:6.

I teraz Chiny mogą być dla niej ostatnim przystankiem w sezonie. Chyba że podczas wcześniejszych turniejów nazbiera tyle punktów, że zbliży się do czołowej ósemki WTA Race i będzie miała realne szanse na udział w finałach w Indian Wells. Wtedy być może rozważy dodatkowe starty.

Inny scenariusz zakłada, że jeśli w Toronto, Cincinnati i US Open Polce pójdzie naprawdę kiepsko, może odwołać podróż do Azji i zakończyć sezon przedwcześnie.

Tak czy inaczej, jeżeli tegoroczna edycja WTA Finals po raz pierwszy od 2021 roku odbędzie się bez udziału Świątek, Iga pożegna się z kortem na dłużej. Przerwa potrwa od trzech do czterech miesięcy, aż do Australian Open 2027 (17-31 stycznia). To dłużej niż przez ostatnie kilka lat.





Iga Świątek - Alexandra Eala. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport