Iga Świątek powoli szykuje się do igrzysk olimpijskich (26 lipca - 11 sierpnia). Do tej pory raczej jasnym było, że jej partnerem w grze mieszanej będzie Hubert Hurkacz. Przekonany co do takiego obrotu zdarzeń zdawał się zresztą sam zawodnik, który podkreślał, że ważna jest dla niego każda okazja pozwalająca mu na zgranie się z Igą przed wyjazdem do Paryża. Tymczasem zdaniem ekspertki może jednak dojść do zaskakującego zwrotu akcji i wymiany Huberta na... Jana Zielińskiego.