To, co zapowiadano, staje się faktem. Tenisistki i tenisiści, domagając się podwyżek, oficjalnie ogłosili zasady bojkotu na wielkoszlemowym Roland Garros.

Wszystkie piątkowe konferencje prasowe na turnieju będą trwały 15 minut i ani chwili dłużej. Po tym czasie zawodniczki i zawodnicy opuszczą salę. Ma to symbolizować fakt, że na turnieje Wielkiego Szlema przeznaczają średnio 15 proc. swoich przychodów z nagród pieniężnych.

Ponadto pozostali uczestnicy odmówią udzielenia dodatkowych wywiadów głównym partnerom medialnym zawodów, TNT Sports i Eurosport.

Temat podnosi ceniony ekspert tenisa Ben Rothenberg. Publikuje znaczące zestawienie z czołowymi nazwiskami. Co zaskakujące, brakuje w nim Igi Świątek. Gdyby została wymieniona, znalazłaby się na podium.

Ekspert publikuje zestawienie. Brakuje Igi Świątek

"Grupa zawodników domagająca się większych pieniędzy z wielkoszlemowych turniejów (i współpracująca z konsultantami przy strategii na ten cel) ujawniła plan odejścia z konferencji prasowych przed RG po 15 minutach. Ale prawie żadna konferencja prasowa nie trwa aż tak długo" - zauważa Rothenberg we wpisie na platformie X.

Opublikowane przez eksperta zestawienie obejmuje czas, jaki poszczególni zawodnicy poświęcili na spotkanie z dziennikarzami na konferencjach organizowanych tuż przed pierwszym Wielkim Szlemem w sezonie - Australian Open (czyli w analogicznym okresie jak teraz - bojkot zostanie przeprowadzony u progu Roland Garros).

Rekordzistką jest Daria Kasatkina (18.32 min), drugie miejsce przypadło Novakowi Djokovicowi (15.29 min), a trzecie zajmuje Cameron Norrie (13.08 min).

Ranking czasu spędzonego na konferencji prasowej przed Australian Open 2026 przez poszczególnych zawodników (pierwsza dziesiątka):

Daria Kasatkina (18.32) Novak Djokovic (15.29) Cameron Norrie (13.08) Stefanos Tsitsipas (12.35) Jessica Pegula (12.08) Coco Gauff (11.51) Katie Boulter (10.43) Carlos Alcaraz - po angielsku (9.57) Madison Keys (9.56) Mirra Andriejewa (9.30)

Najkrócej trwały konferencje z udziałem Carlosa Alcaraza (chodzi o konferencję prowadzoną w języku hiszpańskim; 3.17 min), Gaela Monfilisa (4.01) oraz Alexandra Zvereva (4.22). A gdzie Iga Świątek?

Świątek "uległa" tylko Kasatkinie. Ale i tak brakło jej w rankingu

Ben Rothenberg w ogóle nie uwzględnił Igi Świątek w swoim rankingu. Pisze o tym Adam Romer. "Bardzo ciekawe zestawienie. Nawet niekoniecznie w kwestii dyskusji o większej części przychodów dla zawodników, a po prostu w kwestii kto jest bardziej, a kto mniej interesujący dla prasy (w tym wypadku głównie australijskiej, ale zawsze). Zastanawia mnie brak Igi Świątek" - czytamy w jego wpisie na X.

W odpowiedzi jeden z internautów zauważa, że Polka nie tylko uczestniczyła w konferencji prasowej przed Australian Open 2026, ale też spędziła na niej sporo czasu - 14.18 min, co stawiałoby ją na podium, a konkretnie na jego drugim stopniu.

Zmagania w tegorocznym Australian Open Iga Świątek zakończyła na ćwierćfinale. Odpadła z turnieju po tym, jak uległa Jelenie Rybakinie 5:7, 1:6. Teraz jednak Polka zdaje się być w innym punkcie, co pokazał jej występ w Rzymie, gdzie po raz pierwszy w tym sezonie dotarła do półfinału tenisowej imprezy, co jest dobrym prognostykiem przed startem French Open.





Świątek pokonuje Pegulę i awansuje do półfinału w Rzymie