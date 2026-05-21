A jednak, jest oficjalny protest. Świątek "ściągnięta" z podium, i to przed Roland Garros
A jednak, zawodniczki i zawodnicy biorący udział w wielkoszlemowym Roland Garros 2026 zdecydowali się na bojkot. Chodzi o sprawy finansowe. Oficjalnie ujawnili, że w ramach protestu wszystkie piątkowe konferencje będą trwały 15 minut i ani chwili dłużej. Ceniony ekspert zauważa jednak ciekawy wątek i publikuje ranking. Pomija przy tym Igę Świątek, jednocześnie "ściągając" ją z podium.
To, co zapowiadano, staje się faktem. Tenisistki i tenisiści, domagając się podwyżek, oficjalnie ogłosili zasady bojkotu na wielkoszlemowym Roland Garros.
Wszystkie piątkowe konferencje prasowe na turnieju będą trwały 15 minut i ani chwili dłużej. Po tym czasie zawodniczki i zawodnicy opuszczą salę. Ma to symbolizować fakt, że na turnieje Wielkiego Szlema przeznaczają średnio 15 proc. swoich przychodów z nagród pieniężnych.
Ponadto pozostali uczestnicy odmówią udzielenia dodatkowych wywiadów głównym partnerom medialnym zawodów, TNT Sports i Eurosport.
Temat podnosi ceniony ekspert tenisa Ben Rothenberg. Publikuje znaczące zestawienie z czołowymi nazwiskami. Co zaskakujące, brakuje w nim Igi Świątek. Gdyby została wymieniona, znalazłaby się na podium.
Ekspert publikuje zestawienie. Brakuje Igi Świątek
"Grupa zawodników domagająca się większych pieniędzy z wielkoszlemowych turniejów (i współpracująca z konsultantami przy strategii na ten cel) ujawniła plan odejścia z konferencji prasowych przed RG po 15 minutach. Ale prawie żadna konferencja prasowa nie trwa aż tak długo" - zauważa Rothenberg we wpisie na platformie X.
Opublikowane przez eksperta zestawienie obejmuje czas, jaki poszczególni zawodnicy poświęcili na spotkanie z dziennikarzami na konferencjach organizowanych tuż przed pierwszym Wielkim Szlemem w sezonie - Australian Open (czyli w analogicznym okresie jak teraz - bojkot zostanie przeprowadzony u progu Roland Garros).
Rekordzistką jest Daria Kasatkina (18.32 min), drugie miejsce przypadło Novakowi Djokovicowi (15.29 min), a trzecie zajmuje Cameron Norrie (13.08 min).
Ranking czasu spędzonego na konferencji prasowej przed Australian Open 2026 przez poszczególnych zawodników (pierwsza dziesiątka):
- Daria Kasatkina (18.32)
- Novak Djokovic (15.29)
- Cameron Norrie (13.08)
- Stefanos Tsitsipas (12.35)
- Jessica Pegula (12.08)
- Coco Gauff (11.51)
- Katie Boulter (10.43)
- Carlos Alcaraz - po angielsku (9.57)
- Madison Keys (9.56)
- Mirra Andriejewa (9.30)
Najkrócej trwały konferencje z udziałem Carlosa Alcaraza (chodzi o konferencję prowadzoną w języku hiszpańskim; 3.17 min), Gaela Monfilisa (4.01) oraz Alexandra Zvereva (4.22). A gdzie Iga Świątek?
Świątek "uległa" tylko Kasatkinie. Ale i tak brakło jej w rankingu
Ben Rothenberg w ogóle nie uwzględnił Igi Świątek w swoim rankingu. Pisze o tym Adam Romer. "Bardzo ciekawe zestawienie. Nawet niekoniecznie w kwestii dyskusji o większej części przychodów dla zawodników, a po prostu w kwestii kto jest bardziej, a kto mniej interesujący dla prasy (w tym wypadku głównie australijskiej, ale zawsze). Zastanawia mnie brak Igi Świątek" - czytamy w jego wpisie na X.
W odpowiedzi jeden z internautów zauważa, że Polka nie tylko uczestniczyła w konferencji prasowej przed Australian Open 2026, ale też spędziła na niej sporo czasu - 14.18 min, co stawiałoby ją na podium, a konkretnie na jego drugim stopniu.
To chyba Ben Rothenberg musiał o Idze Świątek zapomnieć. Prawie 15 minut to sporo
Zmagania w tegorocznym Australian Open Iga Świątek zakończyła na ćwierćfinale. Odpadła z turnieju po tym, jak uległa Jelenie Rybakinie 5:7, 1:6. Teraz jednak Polka zdaje się być w innym punkcie, co pokazał jej występ w Rzymie, gdzie po raz pierwszy w tym sezonie dotarła do półfinału tenisowej imprezy, co jest dobrym prognostykiem przed startem French Open.