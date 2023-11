A jednak, Iga Świątek wciąż musi czekać. Zły wynik dla Polki, zobacz tabelę

Iga Świątek niepewnie weszła w tegoroczny turniej WTA Final . W pierwszym secie premierowego spotkania z Czeszką Marketą Vondrousovą nasza tenisistka przegrywała już bowiem 2:5, a jej rywalka serwowała po zwycięstwo w partii. Wówczas doszło jednak do zwrotu akcji . Wiceliderka światowego rankingu doprowadziła do tie-breaka, w którym była górą, a następnie zamknęła spotkanie w dwóch setach .

Później na kort wyszły Ons Jabeur oraz Marketa Vondrousova. W kuriozalnym - z powodu przeszkadzającego wiatru - meczu górą była Tunezyjka, która wygrała 6:4, 6:3 . To niekorzystny wynik dla Igi Świątek, która wciąż musi czekać na to, by potwierdzić swój awans do półfinału WTA Finals 2023.