A jednak, Iga Świątek w końcu wyprzedziła Arynę Sabalenkę. Jest najlepsza

Pewnego dnia trener ukraińskiej zawodniczki powiedział do mnie: "Cieszę się, że przegrałaś". Udałam się do biura organizacji WTA. Płakałam jak dziecko, nie byłam w stanie nic powiedzieć. On śledził mnie i krzyczał za mną, że zrzucałam bomby... My nie popieramy wojny, więc czego od nas oczekujecie? Że będziemy krzyczeć: "Nie dla wojny?"

~ grzmiała zrozpaczona Aryna Sabalenka w rozmowie z francuskimi dziennikarzami, którą cytuje profil "The Tennis Letter"