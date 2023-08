A jednak, Iga Świątek ogłasza po triumfie w Warszawie. Polka stawia sprawę jasno

Co to był za tydzień...nie ukrywałam i nie będę ukrywała, że ten turniej był dla mnie ważny i trudny z wielu powodów. I właśnie dlatego jestem tak dumna. Przeczytałam gdzieś, że ten turniej jest nieważny wobec tych, które przede mną w Kanadzie i USA. Cóż...dla mnie był bardzo ważny i cieszę się, że poczułam tyle wsparcia i pozytywnej energii z Waszej strony. Dziękuję za to i do zobaczenia niebawem

~ napisała Iga Świątek