A jednak, fatalna diagnoza dla Świątek. Nie ma co już dłużej tego kryć

"Uważam, że jako sportowiec bardzo szybko zabłysła i równie szybko przygasła. Nie chcę tu szukać sensacji, bo to wciąż wielka tenisistka. Zawsze startuje jako faworytka i potrafi seryjnie zdobywać tytuły wielkoszlemowe. Przeżywa jednak potężny kryzys, wręcz na granicy wypalenia" - tak o Idze Świątek w studiu Polsatu Sport powiedział Maciej Synówka, trener tenisa i ekspert.

Od razu ocenił, w jaki sposób polska tenisistka mogła odebrać swoją porażkę w trzeciej rundzie tegorocznego Wimbledonu. Jego słowa brzmią alarmująco.

"Potężny cios" dla Igi Świątek. Nie tak miało być

Zdaniem Synówki odpadnięcie z Wimbledonu już w pierwszym tygodniu imprezy to dla Świątek "potężny cios". "Życzę jej, aby potrafiła to wszystko na nowo poukładać. Myślę zresztą, że ma obok siebie świetnych fachowców" - stwierdził.

Trzymam za nią mocno kciuki, życzę dużo odpoczynku i samych świeżych pomysłów na dalszą karierę

Dostrzegł też "ogromną zmianę w nastawieniu Igi". W tym kontekście odnotowuje jej słowa o konieczności "przemyślenia swojego sposobu pracy".

"Iga ma już po prostu dość tego, aby oceniać samą siebie tylko przez pryzmat wyników. Nie chce już ciągle za nimi gonić, a to znaczy, że szuka czegoś nowego. Bardzo się cieszę, że weszła na tę ścieżkę" - wyjaśnił.

To nie wszystko. Trzy grosze dorzucili jeszcze Filip Gawęcki i Dawid Olejniczak.

Świątek powinna odpocząć od kortu? "Brak radości z gry"

Słowa "kryzys" w kontekście tego, co dzieje się obecnie z Igą Świątek, użył również Filip Gawęcki, prowadzący magazyn "Halo tu Wimbledon". I on zasygnalizował, że szybkie pożegnanie z Londynem - zwłaszcza, że Polka przystąpiła do zawodów jako obrończyni tytułu - to niemiła niespodzianka.

"Z punktu widzenia tego, jak zaczyna turniej obrończyni tytułu, to na pewno wynik poniżej oczekiwań, ale przede wszystkim chyba ten kryzys rzuca się w oczy, ten brak radości z gry. Tutaj największy taki znak zapytania: co dalej? Jak ma wyglądać ten sezon Igi Świątek?" - dociekał.

W dyskusję wdał się Dawid Olejniczak, zwycięzca ATP Challenger Tour w grze pojedynczej (2008). Jego zdaniem Iga Świątek powinna rozważyć przerwę od kortu.

"To, czy Iga spadnie na ósme, czy na dziesiąte, czy na dwudzieste miejsce, moim zdaniem, nie ma w tym momencie żadnego znaczenia. Ona musi poukładać swoje sprawy. Nie wiem, może nawet zrobić sobie przerwę" - osądził.

Dziś tam chyba widziałem, na wakacjach była, bo zdjęcia się pojawiły

Olejniczak twierdzi, że w przypadku Igi lepiej byłoby patrzeć długofalowo, poszukać radości z gry i poprosić o współpracę kogoś, kto sam niegdyś odnosił sportowe sukcesy.

"Na jej miejscu, mając takie możliwości finansowe, jeśli chodzi też o status, już dawno zatrudniłbym byłą mistrzynię lub byłego mistrza dyscypliny. Kogoś, kto tę drogę, którą Iga przechodzi, zna z autopsji, jako zawodnik, który teraz jest trenerem. Tacy ludzie są na rynku, tylko trzeba umiejętnie po nich sięgnąć i chcieć po nich sięgnąć. Nie wiem, czy Iga chce" - podsumował.





Emocje w tie-breaku. Nerwowa reakcja Igi Świątek. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport