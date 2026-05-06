A jednak bunt w tenisie. Jest oficjalny komunikat ze sztabu Świątek

Środowisko tenisistek i tenisistów wystosowało list, w którym domaga się podwyżek na tegorocznym wielkoszlemowym turnieju Roland Garros (18 maja - 7 czerwca). Podpisy pod wnioskiem złożyli m.in. Iga Świątek, Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz i Alexander Zverev, czyli absolutnie topowe i najgorętsze sportowe nazwiska globu. Pula nagród została już wcześniej zwiększona o 9,5 proc. względem zeszłego roku, lecz - w ocenie samych zainteresowanych - nie jest to zadowalająca skala.

Okazuje się, że choć organizatorzy zapłacą uczestnikom więcej netto, to spadnie udział procentowy tych wydatków w stosunku do przychodów turniejowych. Tenisiści oczekują podwyżki o 22 procent, tyle ile w turniejach rangi "1000".

O komentarz do sprawy poproszono Świątek. "Myślę, że byliśmy bardzo rozsądni w kwestii naszej propozycji i chęci uzyskania uczciwego udziału w przychodach. Myślę, że wzrost kwoty nagrody pieniężnej nie jest dokładnie tym, czego chcieliśmy, ponieważ chodziło nam o spadek naszego procentowego udziału w zyskach, który obecnie spada. Nie wiem, czy dobrze tłumaczę to w języku angielskim. Przepraszam" - przekazała na konferencji prasowej w Rzymie.

Najważniejszą rzeczą jest właściwa komunikacja i dyskusje z ciałami zarządzającymi, tak byśmy mieli pole do dyskusji i negocjacji. Mam nadzieję, że Roland Garros będzie okazją, by odbyć tego typu rozmowy. Zobaczymy, jak się one potoczą

Oficjalny komunikat w bardzo głośnej i coraz szerzej dyskutowanej w świecie tenisa sprawie wydała również Daria Sulgostowska, PR menadżerka Igi Świątek.

Komentarz menadżerki Igi Świątek. Oficjalnie potwierdza

Daria Sulgostowska potwierdziła stosunek Igi Świątek do listu tenisistek i tenisistów do władz WTA oraz ATP. "Iga popiera ogólne stanowisko zawodników i zawodniczek i uważa, że ważne jest, aby tenisiści mieli realny głos w rozmowach dotyczących rozwoju dyscypliny. Jednocześnie są wyznaczone reprezentantki zawodniczek, które bezpośrednio uczestniczą w rozmowach, Iga szanuje tę strukturę. Jest na bieżąco, natomiast nie chce wchodzić w szczegóły tych rozmów" - przekazała Przeglądowi Sportowemu Onet.

PR menadżerka Polki nawiązała do istnienia i kompetencji powołanej przez Valerie Camillo Tour Architecture Council. To rada, która - jak poinformowano na oficjalnej stronie internetowej WTA - "ma za zadanie opracowanie znaczących usprawnień kalendarza, zobowiązań i innych kluczowych dla funkcjonowania Touru aspektów".

Na czele podmiotu stanęła Jessica Pegula. Oprócz niej w skład rady wchodzi 12 innych osób, w tym Victoria Azarenka, Maria Sakkari oraz Katie Volynets.

Temat pensji za French Open zdaje się otwarty. Zdecydowanie w tej kwestii wypowiada się liderka rankingu WTA, Aryna Sabalenka. "To my tworzymy show. Bez nas nie byłoby turniejów, bez nas nie byłoby rozrywki. Uważam, że zasługujemy na lepsze wynagrodzenie" - stwierdziła, podsumowując, że jeśli porozumienie nie zostanie osiągnięte, możliwy będzie bojkot zawodów.

