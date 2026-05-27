93 minuty walki Świątek z mistrzynią WTA 500. Upał w Paryżu dał się we znaki

Dobiegła końca pierwsza runda Roland Garros. Od dzisiaj tenisistki rywalizują już o awans do 1/16 finału wielkoszlemowej imprezy w Paryżu. W tym gronie znajdowała się m.in. Iga Świątek. Podobnie jak przed dwoma dniami, gdy pokonywała na otwarcie Emerson Jones 6:1, 6:2, Raszynianka wyszła na Court Philippe-Chatrier o godz. 12:00, by stoczyć kolejny bój w tegorocznej edycji francuskich rozgrywek.

Tym razem naszą reprezentantkę czekało starcie ze zdecydowanie wyżej notowaną przeciwniczką. Mowa o Sarze Bejlek, plasującej się na 35. miejscu w rankingu WTA. Czeszka zawdzięcza tak wysoką pozycję w kobiecym zestawieniu przede wszystkim tytułowi, jaki zdobyła na początku lutego w imprezie rangi "500" w Abu Zabi. Zawodniczka południowych sąsiadów sprawiła wówczas ogromną niespodziankę, pokonując w finale Jekaterinę Aleksandrową.

20-latka posiada podobne parametry fizyczne do Mai Chwalińskiej. Zapewne z tego powodu Świątek zdecydowała się wczoraj na krótkie zajęcia ze swoją przyjaciółką, by poćwiczyć ew. rozwiązania, jakie może wdrażać Bejlek. Czeszka dotarła do Paryża po czterech porażkach z rzędu, ale w pierwszej rundzie Roland Garros pokonała mistrzynię US Open 2017, czyli Sloane Stephens - 6:3, 6:2. Teraz chciała jak najbardziej postawić się czterokrotnej triumfatorce francuskiego Szlema.

Roland Garros: Iga Świątek kontra Sara Bejlek w drugiej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Świątek. Pierwszy punkt spotkania trafił na konto Bejlek, ale potem Iga opanowała sytuację i zakończyła gema bez potrzeby bronienia break pointów czy też walki na przewagi. Po zmianie stron nasza reprezentantka od razu starała się przejąć inicjatywę na returnie. Sara momentami nie nadążała za uderzeniami proponowanymi przez Raszyniankę. Trzecia rakieta świata wykorzystała już premierową szansę na przełamanie. 24-latka próbowała pójść za ciosem, po ładnej akcji wyszła na prowadzenie 30-15 w kolejnym rozdaniu. Na koniec wkradło się jednak kilka błędów, przez co zawodniczka południowych sąsiadów zniwelowała różnicę breaka.

Mistrzyni tegorocznych zmagań w Abu Zabi miała jednak problem z utrzymaniem własnego podania. Szybko znajdowała się w głębokiej defensywie. W następnych minutach Świątek zaczęła uciekać rywalce z wynikiem. Po tym, jak wykorzystała drugiego break pointa w trakcie szóstego rozdania, już przy stanie 5:1 Iga serwowała po zwycięstwo w premierowej odsłonie. Nasza reprezentantka wypracowała sobie setbola, ale Czeszka wyratowała się po zaciętej wymianie. Na koniec gema obejrzeliśmy zaskakujący obrazek - Polka popełniła dwa podwójne błędy serwisowe, przez co partia ciągle trwała. Po zmianie stron mieliśmy kontynuację zaciętej batalii, również na przewagi. Raszynianka kolekcjonowała kolejne setbole i w końcu dopięła swego przy czwartej próbie. Ostatecznie Świątek zapisała na swoim koncie wynik 6:2. O tym, jak wyrównane były niektóre wymiany, świadczy m.in. fakt, że panie potrzebowały aż 45 minut na rozegranie ośmiu rozdań.

Na starcie drugiej części pojedynku Iga poszukiwała rozwiązań, z których w ostatnim czasie nie słynęła. Próbowała często zapraszać rywalkę do siatki poprzez dropszoty. Znów obejrzeliśmy zaciętego gema, ale tym razem Polka nie musiała bronić break pointów. Po Bejlek dało się zauważyć, że sporo ją kosztuje takie intensywne bieganie po korcie i próba bronienia się w defensywie. Dla Raszynianki była to dobra lekcja do cierpliwego budowania wymian. Po zmianie stron czterokrotna mistrzyni Roland Garros zdobyła przełamanie i wyszła na 2:0. Potem powtórzył się scenariusz z pierwszego seta - zaraz po objęciu takiego prowadzenia 24-latka straciła swoje podanie.

W kolejnych minutach znów zawiązała się jednak korzystna seria dla Świątek, zrobiło się 4:1. Wtedy Sara po raz pierwszy w tym meczu utrzymała własne podanie - na dodatek bez straty punktu. Po stronie Polki można było dostrzec pewne oznaki dekoncentracji, przez co wkradło się kilka niewymuszonych błędów. W siódmym gemie pojawił się break point dla Bejlek. Wówczas Czeszka popisała się sprytem i zgarnęła przełamanie. Po zmianie stron 20-latka serwowała po wyrównanie. Iga wróciła na dobrą ścieżkę i zdominowała końcówkę spotkania. Zgarnęła dwa rozdania bez straty punktu. Ostatecznie Polka triumfowała 6:2, 6:3 po 93 minutach gry. W trzeciej rundzie zmierzy się z Jeleną Ostapenko albo Magdą Linette.

Główne zmagania podczas Roland Garros potrwają do 7 czerwca.

