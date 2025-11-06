89 minut i stał się hit. Sabalenka triumfuje nad Igą Świątek. Absolutny rekord

Polka pożegnała się z imprezą rozgrywaną w stolicy Arabii Saudyjskiej już w środę, przegrywając bój o wszystko z reprezentantką Stanów Zjednoczonych Amandą Anisimovą.

Dzień później jej los mogła podzielić Aryna Sabalenka. Pierwsza rakieta świata - mimo dwóch zwycięstw na koncie - przed startem meczu z Coco Gauff nie mogła być jeszcze pewna miejsca w najlepszej czwórce WTA Finals. Dlatego, gdy przegrała dwa premierowe gemy pierwszego seta, dając się przełamać, zaczęła nerwowo reagować.

Obie zawodniczki wspięły się w pierwszej partii na wyżyny swoich umiejętności. I choć obrończyni tytułu sprzed roku po ośmiu gemach prowadziła już 5:3, Aryna Sabalenka odwróciła losy tej partii, wygrywając ją po tie-breaku.

W drugiej dominacja liderki światowego rankingu była już bezapelacyjna. Białorusinka wygrała ją 6:2, dzięki czemu zameldowała się w półfinale WTA Finals bez porażki.

WTA Finals. Rekord Aryny Sabalenki, Iga Świątek wyprzedzona

Myśli Aryny Sabalenki po meczu zaprzątał prawdopodobnie sam awans. Na dobrą sprawę urodzona w Mińsku zawodniczka miała jednak jeszcze jeden powód do zadowolenia. Odnotowali go statystycy, pokazując przy okazji, jak genialną formą błyszczy w ostatnich latach Białorusinka, która właśnie pobiła rekord, wyprzedzając Igę Świątek.

Od czasu jej debiutu w tourze w 2017 roku, Aryna Sabalenka jest obecnie tenisistką z największą liczbą zwycięstw w zawodniczkami z TOP10 rankingu (54, wyprzedziła Igę Świątek z 53). Szefowa

W półfinale WTA Finals Aryna Sabalenka zmierzy się z Amandą Anisimovą, a o drugie miejsce w finale powalczą Jelena Rybakina oraz kolejna z Amerykanek - Jessica Pegula. Liderka rankingu nie kryje uznania wobec swojej najbliższej rywalki.

Zawsze sprawia, że muszę ciężko pracować i toczymy kapitalne batalie. Gra przeciwko niej to prawdziwa przyjemność. Jestem bardzo podekscytowana tym półfinałowym pojedynkiem. Naprawdę mam nadzieję, że to będzie mecz na wysokim poziomie

Rozwiń

Alexandre Muller - Lorenzo Musetti. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport

Iga Świątek i Aryna Sabalenka MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Iga Świątek i Aryna Sabalenka FAYEZ NURELDINE / AFP / ARTUR WIDAK / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Aryba Sabalenka oraz Iga Świątek COREY SIPKIN / JULIAN FINNEY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / AFP AFP