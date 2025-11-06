Partner merytoryczny: Eleven Sports

89 minut i stał się hit. Sabalenka triumfuje nad Igą Świątek. Absolutny rekord

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Aryna Sabalenka czwartkowy wieczór w Rijadzie może uznać za niezwykle udany. Liderka światowego rankingu urządziła pokaz siły w starciu z Coco Gauff, pokonując amerykańską tenisistkę w dwóch setach, dzięki czemu awansowała do półfinału turnieju WTA Finals. Nie był to jednak dla niej koniec dobrej wieści. Białorusinka pobiła bowiem także pewien absolutny rekord, triumfując nad Igą Świątek.

Iga Świątek i Aryna Sabalenka na WTA Finals 2025
Iga Świątek i Aryna Sabalenka na WTA Finals 2025Artur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Fayez NURELDINE / AFPAFP

Polka pożegnała się z imprezą rozgrywaną w stolicy Arabii Saudyjskiej już w środę, przegrywając bój o wszystko z reprezentantką Stanów Zjednoczonych Amandą Anisimovą.

Dzień później jej los mogła podzielić Aryna Sabalenka. Pierwsza rakieta świata - mimo dwóch zwycięstw na koncie - przed startem meczu z Coco Gauff nie mogła być jeszcze pewna miejsca w najlepszej czwórce WTA Finals. Dlatego, gdy przegrała dwa premierowe gemy pierwszego seta, dając się przełamać, zaczęła nerwowo reagować.

Zobacz również:

Iga Świątek w meczu z Amandą Anisimovą na WTA Finals
Iga Świątek

Świątek zgłosiła protest. Wybuchła burza. Doba po porażce, a tu nowe wieści z Rijadu

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek

    Obie zawodniczki wspięły się w pierwszej partii na wyżyny swoich umiejętności. I choć obrończyni tytułu sprzed roku po ośmiu gemach prowadziła już 5:3, Aryna Sabalenka odwróciła losy tej partii, wygrywając ją po tie-breaku.

    W drugiej dominacja liderki światowego rankingu była już bezapelacyjna. Białorusinka wygrała ją 6:2, dzięki czemu zameldowała się w półfinale WTA Finals bez porażki.

    WTA Finals. Rekord Aryny Sabalenki, Iga Świątek wyprzedzona

    Myśli Aryny Sabalenki po meczu zaprzątał prawdopodobnie sam awans. Na dobrą sprawę urodzona w Mińsku zawodniczka miała jednak jeszcze jeden powód do zadowolenia. Odnotowali go statystycy, pokazując przy okazji, jak genialną formą błyszczy w ostatnich latach Białorusinka, która właśnie pobiła rekord, wyprzedzając Igę Świątek.

    Od czasu jej debiutu w tourze w 2017 roku, Aryna Sabalenka jest obecnie tenisistką z największą liczbą zwycięstw w zawodniczkami z TOP10 rankingu (54, wyprzedziła Igę Świątek z 53). Szefowa
    ogłosił profil OptaAce

    W półfinale WTA Finals Aryna Sabalenka zmierzy się z Amandą Anisimovą, a o drugie miejsce w finale powalczą Jelena Rybakina oraz kolejna z Amerykanek - Jessica Pegula. Liderka rankingu nie kryje uznania wobec swojej najbliższej rywalki.

    Zawsze sprawia, że muszę ciężko pracować i toczymy kapitalne batalie. Gra przeciwko niej to prawdziwa przyjemność. Jestem bardzo podekscytowana tym półfinałowym pojedynkiem. Naprawdę mam nadzieję, że to będzie mecz na wysokim poziomie
    powiedziała Aryna Sabalenka po swoim czwartkowym meczu z Coco Gauff

    Zobacz również:

    Aryna Sabalenka znów powiększyła przewagę nad Igą Świątek
    Iga Świątek

    Żadnych złudzeń ws. pogoni Świątek za Sabalenką. Aryna na tropie rekordu Igi

    Andrzej Grupa
    Andrzej Grupa
    Alexandre Muller - Lorenzo Musetti. Skrót meczu. WIDEOPolsat Sport
    Iga Świątek i Aryna Sabalenka mogą się spotkać najwcześniej w finale US Open
    Iga Świątek i Aryna SabalenkaMATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP
    Aryna Sabalenka została po wyróżniona po WTA Finals. Pominięto jednak Igę Świątek
    Iga Świątek i Aryna SabalenkaFAYEZ NURELDINE / AFP / ARTUR WIDAK / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
    Iga Świątek i Aryna Sabalenka rywalizowały ze sobą w półfinale US Open 2022
    Aryba Sabalenka oraz Iga ŚwiątekCOREY SIPKIN / JULIAN FINNEY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / AFPAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja