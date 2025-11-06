89 minut i stał się hit. Sabalenka triumfuje nad Igą Świątek. Absolutny rekord
Aryna Sabalenka czwartkowy wieczór w Rijadzie może uznać za niezwykle udany. Liderka światowego rankingu urządziła pokaz siły w starciu z Coco Gauff, pokonując amerykańską tenisistkę w dwóch setach, dzięki czemu awansowała do półfinału turnieju WTA Finals. Nie był to jednak dla niej koniec dobrej wieści. Białorusinka pobiła bowiem także pewien absolutny rekord, triumfując nad Igą Świątek.
Polka pożegnała się z imprezą rozgrywaną w stolicy Arabii Saudyjskiej już w środę, przegrywając bój o wszystko z reprezentantką Stanów Zjednoczonych Amandą Anisimovą.
Dzień później jej los mogła podzielić Aryna Sabalenka. Pierwsza rakieta świata - mimo dwóch zwycięstw na koncie - przed startem meczu z Coco Gauff nie mogła być jeszcze pewna miejsca w najlepszej czwórce WTA Finals. Dlatego, gdy przegrała dwa premierowe gemy pierwszego seta, dając się przełamać, zaczęła nerwowo reagować.
Obie zawodniczki wspięły się w pierwszej partii na wyżyny swoich umiejętności. I choć obrończyni tytułu sprzed roku po ośmiu gemach prowadziła już 5:3, Aryna Sabalenka odwróciła losy tej partii, wygrywając ją po tie-breaku.
W drugiej dominacja liderki światowego rankingu była już bezapelacyjna. Białorusinka wygrała ją 6:2, dzięki czemu zameldowała się w półfinale WTA Finals bez porażki.
WTA Finals. Rekord Aryny Sabalenki, Iga Świątek wyprzedzona
Myśli Aryny Sabalenki po meczu zaprzątał prawdopodobnie sam awans. Na dobrą sprawę urodzona w Mińsku zawodniczka miała jednak jeszcze jeden powód do zadowolenia. Odnotowali go statystycy, pokazując przy okazji, jak genialną formą błyszczy w ostatnich latach Białorusinka, która właśnie pobiła rekord, wyprzedzając Igę Świątek.
Od czasu jej debiutu w tourze w 2017 roku, Aryna Sabalenka jest obecnie tenisistką z największą liczbą zwycięstw w zawodniczkami z TOP10 rankingu (54, wyprzedziła Igę Świątek z 53). Szefowa
W półfinale WTA Finals Aryna Sabalenka zmierzy się z Amandą Anisimovą, a o drugie miejsce w finale powalczą Jelena Rybakina oraz kolejna z Amerykanek - Jessica Pegula. Liderka rankingu nie kryje uznania wobec swojej najbliższej rywalki.
Zawsze sprawia, że muszę ciężko pracować i toczymy kapitalne batalie. Gra przeciwko niej to prawdziwa przyjemność. Jestem bardzo podekscytowana tym półfinałowym pojedynkiem. Naprawdę mam nadzieję, że to będzie mecz na wysokim poziomie