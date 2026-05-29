85 minut i koniec. Tyle Francuzi zapłacą Świątek za pokonanie Linette

W piątkowe południe kort Philippe Chatrier stał się biało-czerwony. W trzeciej rundzie kobiecego singla w 125. edycji turnieju Rolanda Garrosa doszło bowiem do spotkania dwóch reprezentantek naszego kraju. Iga Świątek uniknęła starcia z Jeleną Ostapenko, która z hukiem wyeliminowana została przez Magdę Linette.

Większość dziennikarzy i ekspertów w roli faworytki przed piątkowym meczem stawiała Igę Świątek, niektórzy jednak przypominali, że ostatnie starcie w Miami wygrała jednak Magda Linette. Tym razem jednak panie rywalizowały na mączce, a więc nawierzchni, na której była liderka światowego rankingu czuje się jak ryba w wodzie.

Ostatecznie starcie było znacznie bardziej wyrównane, niż można było przypuszczać, a zwycięsko z polsko-polskiej batalii wyszła sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa. Świątek w godzinę i 25 minut pokonała Linette 6:4, 6:4, a w kolejnej rundzie zmierzy się z Martą Kostiuk z Ukrainy.

Za triumf nad rodaczką Iga Świątek zainkasowała niemałe pieniądze. W tym roku organizatorzy postarali się o naprawdę imponującą pulę nagród, a za awans do czwartej rundy w grze pojedynczej płacą... 285 tys. euro (około 1,2 mln złotych). Ćwierćfinalistki zainkasują po 470 tys. euro (około 1,99 mln złotych), półfinalistki 750 tys. euro (blisko 3,18 mln złotych), a finalistki 1,4 mln euro (około 5,93 mln złotych). Triumfatorka oprócz trofeum otrzyma natomiast 2,8 mln euro (około 11,8 mln złotych).

Pierwszy taki mecz w Paryżu. Polscy kibice mieli powody do radości

Mecz Igi Świątek i Magdy Linette był ósmym polskim derby na turniejach wielkoszlemowych. Pierwsze takie spotkanie odbyło się w 1951 roku, gdy podczas drugiej rundy Wimbledonu doszło do starcia Władysława Skoneckiego i Ignacego Tłoczyńskiego. Pierwszy z panów wygrał wówczas 6:3, 6:4, 6:4. W 1996 roku także na kortach All England Lawn Tennis and Croquet Clubu doszło do pojedynku Aleksandry Olszy i Magdaleny Grzybowskiej. W tym meczu lepsza okazała się Olsza, która pokonała rodaczkę 6:4, 6:4.

W 2008 roku podczas Wimbledonu na jednym korcie spotkały się Agnieszka Radwańska i Marta Domachowska. "Isia" odprawiła wówczas z kwitkiem koleżankę z kadry, wygrywając 6:1, 6:3. Trzy lata później doszło do kolejnego "siostrobójczego" pojedynku. I to dosłownie - podczas US Open Agnieszka Radwańska zmierzyła się bowiem ze swoją siostrą Urszulą Radwańską i pokonała ją 6:2, 6:3.

W 2013 roku biało-czerwono zrobiło się na kortach Wimbledonu, gdy w ćwierćfinale doszło do starcie Jerzego Janowicza i Łukasza Kubota. Wówczas pierwszy z panów pokonał drugiego 7:5, 6:4, 6:4. Ostatnie polsko-polskie pojedynki - nie licząc oczywiście piątkowego starcia Świątek i Linette - miały miejsce w 2015 roku w trakcie US Open. Najpierw Magda Linette zmierzyła się z Urszulą Radwańską i pokonała ją 7:6(3), 6:1, a następnie zagrała z Agnieszką Radwańską. Ostatecznie w tym meczu lepsza okazała się "Isia", wygrywając 6:3, 6:2.

W maju 2026 roku po raz pierwszy w historii do polsko-polskiego pojedynku doszło w turnieju Rolanda Garrosa. Mecz Igi Świątek i Magdy Linette zapowiadał się o tyle pasjonująco, że wcześniej panie grały ze sobą dwukrotnie i każda z nich posmakowała zwycięstwa - w 2023 roku z Chinach Raszynianka wygrała 6:1, 6:1, w tym roku w Miami z kolei lepsza okazała się Poznanianka (1:6, 7:5, 6:3).

Iga Świątek pokonała Magdę Linette w 3. rundzie Roland Garros DIMITAR DILKOFF AFP

Iga Świątek DIMITAR DILKOFF AFP

Magda Linette MANAN VATSYAYANA AFP





Tommy Paul - Ignacio Buse. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport