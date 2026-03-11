77 minut i triumf Świątek. A to nie koniec, takie wieści tuż po meczu

Iga Świątek walczy o kolejne w karierze trofeum w turnieju rangi WTA 1000 w Indian Wells. Po triumfach w 2022 i 2024 roku kibice mają nadzieję, że Polka znów opuści "tenisowy raj" jako mistrzyni. A trzeba przyznać, że na amerykańskich kortach nasza gwiazda idzie jak burza - sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa w pierwszej kolejności pokonała Amerykankę Kaylę Day w dwóch setach, a następnie odprawiła z kwitkiem Greczynkę Marię Sakkari.

W 1/8 finału Polsce przyszło zmierzyć się z niezwykle doświadczoną przeciwniczką - Karoliną Muchową. Czeszka jednak - ku zaskoczeniu dziennikarzy i kibiców - popełniała wiele błędów, które Świątek znakomicie wykorzystywała. Ostatecznie to właśnie Polka zameldowała się w ćwierćfinale turnieju rangi WTA 1000, wygrywając 6:2, 6:0.

Niebywałe osiągnięcie Igi Świątek. Zrobiła to w meczu z Karoliną Muchovą

O tym, jak potężną przewagę nad Muchową miała w środowym pojedynku Iga Świątek, świadczy fakt, że od momentu remisu 2:2 w pierwszym secie wszystkie kolejne gemy padły łupem Świątek. Tym samym zanotowała ona serię dziesięciu wygranych gemów z rzędu. Takich obrazków fani tenisa nie mają okazji oglądać zbyt często, nawet w spotkaniach, w których na korcie spotykają się zawodniczki ze ścisłej czołówki światowego rankingu z rywalkami spoza TOP100 czy nawet kwalifikantkami.

Mecz ćwierćfinałowy Igi Świątek rozegra kolejnego dnia - w czwartek, 12 marca. Jej rywalką będzie Elina Switolina lub Karolina Siniakova. Czeszka, choć uplasowana w światowym rankingu znacznie niżej od oponentki z Ukrainy, sprawiła już sensację w Indian Wells, eliminując z gry obrończynię tytułu Mirrę Andriejewą. Kto wie, być może będzie ona w stanie odprawić z kwitkiem również brązową medalistkę olimpijską w singlu z Tokio.

Poczynania tenisistek w walce o końcowe trofeum turnieju rangi WTA 1000 w Indian Wells śledzić można na bieżąco na stronie Interii.

