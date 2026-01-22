Partner merytoryczny: Eleven Sports

73 minuty i zadanie w Melbourne wykonane. Iga Świątek ostrzeżona

Katarzyna Koprowicz

Oprac.: Katarzyna Koprowicz

Iga Świątek w pierwszej rundzie Australian Open nie bez problemów, ale pokonała Yue Yuan, w drugiej rundzie trafiła na Marie Bouzkovą. Zanim Polka wyszła na kort, by przetestować formę Czeszki, wyłoniono potencjalną rywalkę wiceliderki rankingu WTA. Została nią triumfatorka meczu Anna Kalinska - Julia Grabher, który zakończył się po 73 minutach i stanowił ostrzeżenie dla Świątek - jej potencjalna przeciwniczka znajduje się w dobrej formie.

Dwie kobiety ubrane w sportowe stroje tenisowe, na kortach, z rakietami tenisowymi w dłoniach, prezentują emocje i determinację podczas gry.
Anna Kalinska jest potencjalną rywalką Igi Świątek w Australian OpenSCOTT TAETSCH/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/DAVID GRAYAFP

Kibice Igi Świątek po jej porażkach z Coco Gauff i Belindą Bencic w United Cup mogli czuć się zaniepokojeni, a mecz Polki w pierwszej rundzie Australian Open przeciwko Yue Yuan raczej ich nie uspokoił. Wiceliderka rankingu WTA wprawdzie wygrała w dwóch setach, ale w pierwszym zwycięstwo przypieczętowała dopiero po tie-breaku, brakowało jej też pewności siebie, jakiej można byłoby spodziewać się w starciu faworytki z kwalifikantką. Raszynianka zadanie jednak wykonała i mogła skupić się już na kolejnym celu, a mianowicie na starciu z Marie Bouzkovą w drugiej rundzie.

Mecz Polki z Czeszką zaplanowano jako pierwszy w sesji nocnej na John Cain Arena, wcześniej na innych kortach rozegrano kilka ciekawych spotkań. Wyłoniono m.in. potencjalną rywalkę Świątek w trzeciej rundzie - jej nazwisko poznaliśmy po zakończeniu meczu Anny Kalinskiej z Julią Grabher na korcie nr 13.

Faworytką spotkania była Kalinska - 33. zawodniczka rankingu WTA wprawdzie nie zachwyciła w turniejach poprzedzających Australian Open, bo zarówno w Brisbane, jak i w Adelajdzie, odpadała już po drugim meczu, ale w Melbourne turniej zaczęła dość pewnie, od pokonania Sonay Kartal (7:6(3), 6:1). Grabher z kolei nie dość, że plasuje się niżej w rankingu (95. pozycja), to z turniejem w Auckland pożegnała się po pierwszym meczu, a w Hobart nie przebrnęła kwalifikacji. Na "powitanie" z Australian Open męczyła się z kolei z Elisabettą Cocciaretto (7:5, 2:6, 6:4.).

    Australian Open. Wynik meczu Kalinska - Grabher ważny dla Świątek

    Mecz zaczął się lepiej dla Austriaczki, która przełamała Kalinską, ale Rosjance udało się przy kolejnej okazji odpowiedzieć przełamaniem powrotnym. Dalej gra toczyła się gem za gem aż do stanu 4:3 dla wyżej notowanej zawodniczki. Wówczas 33. tenisistka świata wykorzystała trzecią piłkę setową i przypieczętowała zwycięstwo 6:3.

    Grabher mimo porażki w pierwszej partii bardzo dobrze weszła w kolejną odsłonę meczu, ponownie wygrała gema przy serwisie rywalki i prowadziła już 2:0. Ponownie jednak nie była w stanie utrzymać tej przewagi, w kluczowych momentach nie pomagał jej serwis, bo sama dała się przełamać w drugim secie aż czterokrotnie. Kalinska finalnie oddała jej tylko trzy gemy i po trwającym 73 minuty meczu mogła cieszyć się zwycięstwem 2:0 (6:3, 6:3).

    Tym samym to 27-letnia Kalinska jest potencjalną rywalką Świątek w trzeciej rundzie Australian Open. Wcześniej Rosjanka i Polka mierzyły się trzykrotnie - w lutym 2024 roku w półfinale "tysięcznika" w Dubaju górą była Kalinska, wygrała 6:4, 6:4. Nasza reprezentantka zrewanżowała jej się w kolejnym sezonie, najpierw pokonała ją w ćwierćfinale w Cincinnati (6:3, 6:4), później wyeliminowała w trzeciej rundzie US Open (7:6(2), 6:4).

    Australian Open (K)
    1/32 finału
    22.01.2026
    03:00
    Zakończony
    Wszystko o meczu

    Tenisistka ubrana na biało z opaską na głowie, zakrywająca twarz dłonią w geście rozczarowania lub zmęczenia, na tle rozmazanych kibiców.
    Anna KalinskaKIRSTY WIGGLESWORTHEast News
    Tenisistka w różowej sukience wykonuje zamach rakietą podczas meczu na niebieskim korcie, skupiona na żółtej piłce tenisowej przelatującej obok niej.
    Anna KalinskaDylan Buell/Getty Images via AFPAFP
    Anna Kalinska
    Anna KalinskaAUGHN RIDLEY/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFPAFP
