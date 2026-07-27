7:6(9), 6:2 - takim wynikiem skończył się pojedynek Alexandry Eali z Igą Świątek, który przerwał marzenia polskiej tenisistki o obronie wielkoszlemowego tytułu na kortach Wimbledonu. Filipińska tenisistka przystąpiła do tamtego starcia napędzona zwycięstwami z Renatą Zarazuą i Mayą Joint, a zatrzymała ją później w 1/8 finału Jasmine Paolini.

Występ 21-latki na Wimbledonie spotkał się ze sporym uznaniem, którego nie kryła między innymi była "1" światowego rankingu Naomi Osaka.

- Niewiele o niej wiem, ale uważam, że jest niesamowita. To gwiazda i naprawdę świetnie jest mieć kogoś takiego jak ona, kogo ludzie jak sądzę mogą podziwiać. Niesamowite, że jest taką inspiracją - mówiła podopieczna trenera Tomasza Wiktorowskiego.

Także jej rodak Kei Nishikori w niezwykle ciepłych słowach komplementował Alexandrę Ealę, wróżąc, że "w każdej chwili może awansować do czołowej dziesiątki rankingu WTA", jeśli tylko dopisze jej zdrowie i poradzi sobie z presją.

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Te słowa dotarły do filipińskiej zawodniczki. Przytoczyła je obecnie 28. rakiecie świata Dyan Castillejo podczas wywiadu, w którym sama zainteresowana odpowiedziała reprezentantce i reprezentantowi Japonii.

To bardzo miłe z ich strony. To dwie tenisowe sławy i dwoje zawodników z Azji, których podziwiam

I dodała: - Oboje odnieśli wielki sukces, to na pewno. Pamiętam, że często oglądałam, jak Kei gra, gdy byłam młodsza. A Naomi za każdym razem odnosiła tak wielkie sukcesy, że wygrała cztery turnieje Wielkiego Szlema. Wniosła też wiele do świata mody i jest mamą, więc wspaniale jest słuchać takich rzeczy z ich strony.

Iga Świątek IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler/Imago Sport and News/East News East News

Alexandra Eala KENTARO TOMINAGA/Yomiuri AFP

Naomi Osaka IZHAR KHAN AFP





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