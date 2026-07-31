7:6, 6:2 w boju Świątek. Niebywałe, co stało się potem. Ogromna zmiana
Alexandra Eala to zawodniczka, która skupia na sobie obecnie wzrok wielu fanów oraz ekspertów. I nic w tym dziwnego. Nie tak dawno Filipinka błysnęła na Wimbledonie, odprawiając z kwitkiem między innymi obrończynię tytułu Igę Świątek i obecnie prezentuje najlepszy tenis w swojej karierze. Ba, potwierdzają to także statystyki, którym przyjrzał się portal Tennishead. Jak zauważył, w grze 21-latki dokonała się ogromna zmiana.
Ćwierćfinał turnieju w Dubaju, wygrana w Birmingham, półfinał w Berlinie, a także 1/8 finału na Wimbledonie - to najjaśniejsze momenty w tym sezonie w wykonaniu Alexandry Eali. Momenty, które pozwoliły jej awansować na 28. miejsce w rankingu WTA. A na tym 21-latka wcale nie zamierza poprzestać.
Jej występ na londyńskich kortach Wielkiego Szlema został okraszony między innymi zwycięstwem 7:6(9), 6:2 nad samą obrończynią tytułu - Igą Świątek, co sama zainteresowana świętowała z przejęciem i niedowierzaniem.
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Teraz, po porażce Alexandry Eali z Leylah Fernandez w 1/8 finału imprezy w Waszyngtonie, jej formę wzięli pod lupę dziennikarze serwisu Tennishead, dopatrując się niebywałej poprawy w grze 21-latki.
Zagłębiając się w podstawowe dane, staje się jasne, że Alexandra Eala gra w najlepszy tenis w swojej dotychczasowej karierze
A broniąc tej tezy, przedstawili twarde dowody oparte na tenisowych statystykach.
Tenis. Alexandra Eala pod lupą. "Najlepszy tenis w karierze"
Te najbardziej spektakularne dotyczą serwisu filipińskiej tenisistki, który do tej pory często był jej słabością, wykorzystywaną przez rywalki. Teraz widzimy jednak odwrotną tendencję.
Jeszcze w 2024 roku Alexandra Eala zanotowała ledwie cztery asy, podczas gdy teraz jej licznik dobił już do 56, a przecież przed nami wciąż kilka imprez do rozegrania. Wzrostów można dopatrzyć się także w punktach wygranych przy własnym serwisie (od 47,8 procent w 2024 roku, do 56,4 w tym sezonie) oraz wygranych gemach (od 44,6 do 65,6).
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To jednak tylko jeden z kilku aspektów, jakie w ostatnim czasie wyszlifowała Alexandra Eala.
- Stała się też znacznie bardziej agresywna, potrafi odwrócić losy wymian z trudnych pozycji, będąc zepchnięta do obrony i nie ogranicza się już tylko do tego, by wytrzymać dłużej niż przeciwniczki - podsumowuje przemianę 21-latki serwis Tennishead.