7:6, 6:2 w boju Świątek. Niebywałe, co stało się potem. Ogromna zmiana

Ćwierćfinał turnieju w Dubaju, wygrana w Birmingham, półfinał w Berlinie, a także 1/8 finału na Wimbledonie - to najjaśniejsze momenty w tym sezonie w wykonaniu Alexandry Eali. Momenty, które pozwoliły jej awansować na 28. miejsce w rankingu WTA. A na tym 21-latka wcale nie zamierza poprzestać.

Jej występ na londyńskich kortach Wielkiego Szlema został okraszony między innymi zwycięstwem 7:6(9), 6:2 nad samą obrończynią tytułu - Igą Świątek, co sama zainteresowana świętowała z przejęciem i niedowierzaniem.

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Teraz, po porażce Alexandry Eali z Leylah Fernandez w 1/8 finału imprezy w Waszyngtonie, jej formę wzięli pod lupę dziennikarze serwisu Tennishead, dopatrując się niebywałej poprawy w grze 21-latki.

Zagłębiając się w podstawowe dane, staje się jasne, że Alexandra Eala gra w najlepszy tenis w swojej dotychczasowej karierze

A broniąc tej tezy, przedstawili twarde dowody oparte na tenisowych statystykach.

Tenis. Alexandra Eala pod lupą. "Najlepszy tenis w karierze"

Te najbardziej spektakularne dotyczą serwisu filipińskiej tenisistki, który do tej pory często był jej słabością, wykorzystywaną przez rywalki. Teraz widzimy jednak odwrotną tendencję.

Jeszcze w 2024 roku Alexandra Eala zanotowała ledwie cztery asy, podczas gdy teraz jej licznik dobił już do 56, a przecież przed nami wciąż kilka imprez do rozegrania. Wzrostów można dopatrzyć się także w punktach wygranych przy własnym serwisie (od 47,8 procent w 2024 roku, do 56,4 w tym sezonie) oraz wygranych gemach (od 44,6 do 65,6).

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To jednak tylko jeden z kilku aspektów, jakie w ostatnim czasie wyszlifowała Alexandra Eala.

- Stała się też znacznie bardziej agresywna, potrafi odwrócić losy wymian z trudnych pozycji, będąc zepchnięta do obrony i nie ogranicza się już tylko do tego, by wytrzymać dłużej niż przeciwniczki - podsumowuje przemianę 21-latki serwis Tennishead.

Alexandra Eala ADRIAN DENNIS AFP

Iga Świątek AFP7 vía Europa Press/Associated Press/East News East News





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