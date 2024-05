Danielle Collins to jedna z najlepszych zawodniczek ostatnich tygodni. Od turnieju WTA 1000 w Indian Wells zanotowała zaledwie cztery porażki: dwie z Aryną Sabalenką i po jednej z Igą Świątek i Madison Keys. Osiągnęła największy sukces w karierze, wygrywając tysięcznik w Miami. Tuż przed Roland Garros po raz pierwszy od blisko dwóch lat powróciła do najlepszej "10" kobiecego rankingu .

Niewykorzystana szansa Danielle Collins. Amerykanka odpada z Roland Garros

Drugi set rozpoczął się od przełamania na korzyść 30-latki, ale kolejne trzy gemy trafiły na konto Danilović. To nie był jednak koniec festiwalu gemów wygranych z rzędu. Od stanu 1:3 zrobiło się 5:3 dla Collins. Mimo przewagi, Amerykance nie udało się zamknąć spotkania w dwóch partiach . Olga zerwała się do odrabiania strat. Najpierw wyrównała na 5:5, a potem dołożyła jeszcze dwa gemy i doprowadziła do rozstrzygającego seta.

Amerykanka wróciła do gry, od tego momentu obie utrzymywały swoje podania... aż do dziesiątego gema. Wtedy Danilović, nie mając już nic do stracenia, ruszyła do ataku. Wywalczyła sobie piłkę meczową i udało się zamknąć spotkanie już przy pierwszej okazji. Reprezentantka Serbii wzięła rewanż za Madryt i wygrała z Collins 6:7(3), 7:5, 6:4. Tym samym już wiemy, że w ćwierćfinale Roland Garros na pewno nie dojdzie do starcia rewelacyjnej w ostatnich tygodniach 30-latki z Igą Świątek.